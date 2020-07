Wybory prezydenckie 2020. " Ten dzień przejdzie do historii". Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wygłosił orędzie

Marszałek Senatu podkreślił, że to właśnie odniesienie do narodu w dalszym ciągu jest "najbardziej aktualne" dla rządzących. - Władza, w tym prezydent, pochodzi od narodu i ma narodowi służyć - zaznaczył.

Podkreślił, że wybór głowy państwa to przede wszystkim wybór drogi na przyszłość. Przypomniał, że władze zobowiązane są w konstytucji, by jak najlepiej służyć krajowi.

Wybory prezydenckie 2020. Tomasz Grodzki: Ten dzień przejdzie do historii

- W tę niedzielę staniemy oko w oko z historią. To nie będą zwykłe wybory, ale chwila, która określi losy naszego narodu na najbliższe lata. To my zdecydujemy, jakiej wizji Polski chcemy. Obywatelskiej, otwartej, silnej w UE, bez podziałów, czy też pójdziemy inną drogą - kontynuował Grodzki. - Ten dzień przejdzie do historii - dodał marszałek Senatu.