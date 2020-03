Wybory prezydenckie 2020. "Teatr, który potrzebny jest prezydentowi"

- Wybory nie powinny się odbyć z wielu przyczyn. Z jednej strony to względy konstytucyjne, inna sprawa, że będzie problem ze zgromadzeniem członków do komisji. Trzeba też spełnić szereg innych procedur i obawiam się, że tego nie da się zrobić nawet za miesiąc czy dwa - oszacował były premier.

Według dawnego przewodniczącego SLD reakcja polskiego rządu na pandemię koronawirusa była spóźniona. - Polskie władze, szczególnie na początku kryzysu, miały tendencję do lekceważenia. Widać także problemy w pewnych obszarach, gdzie państwo zawodzi - mówił Leszek Miller. - To co się dzieje w szpitalach, mówię tu chociażby o brakach tak prozaicznych rzeczy jak maseczki, to dowód na to, że państwo polskie nie było do takiej skali epidemii przygotowane - dodał.