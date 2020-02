WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 3 michał kamińskisondażetłit Natalia Durman 19-02-2020 (11:37) Wybory prezydenckie 2020. Tajemnicze rewolucyjne sondaże? Michał Kamiński zdumiony Róża Thun stwierdziła w rozmowie z WP, że są sondaże, w których Andrzej Duda nie wchodzi do II tury. Co na to wicemarszałek Senatu Michał... Rozwiń A Róża Thun, tutaj w studiu w poni … Rozwiń Transkrypcja: A Róża Thun, tutaj w studiu w poniedziałek co prawda nie chciała podać źródła, ale mówi, że zna takie sondaże gdzie w drugiej turze nie ma w ogóle Andrzeja Dudy, tylko jest Kidawa-Błońska i ktoś tam jeszcze. Zna pan takie sondaże? Nie znam takich sondaży. A jest to możliwe? Wie pan, proszę mnie zwolnić od konieczności komentowania tej dość dziwnej wypowiedzi, bo ja nie znam takich sondaży, ale być może one są. Być może są robione w jakimś specyficznym gronie - mówię to bez ironii. No, nie wiem, skąd pani Róża Thun czerpię tą wiedzę. Ale jeżeli o tym mówi, to znaczy, że taki sondaż widziała. Wydaje mi się on mało wiarygodny w tym sensie, że ja twierdzę, że Andrzej Duda nie ma po swojej stronie większości. Ja uważam, że on i Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie z tego sprawę, że w ciągu ostatnich miesięcy nie zdarzyło się nic. By milion głosów przewagi opozycji nad PiS-em w wyborach parlamentarnych - bo matematycznie taką przewagę ma opozycja w ostatnich wyborach. Żeby ten milion osób przez PiS zostało przekonanych do Andrzeja Dudy. Ja nie widzę tego. Andrzej Duda jest bardzo poważnym kandydatem, bo ma za sobą partię polityczną, która cieszy się poparciem około 40% obywateli. Czyli ma bardzo solidne zaplecze wyborcze. To są miliony Polaków. Tyle tylko, że to nie jest większość Polaków.