Wybory prezydenckie 2020. Szymon Hołownia przedstawił kolejnego doradcę. Prawica oburzona

Szymon Hołownia startuje w wyborach prezydenckich, które odbędą się w maju tego roku. W poniedziałek przedstawił swojego kolejnego doradcę. Prace zespołu ds. bezpieczeństwa narodowego będzie koordynował gen. Mirosław Różański. Ta decyzja wywołała kontrowersje po prawej stronie sceny politycznej.

"To znakomity żołnierz, sprawdzony i ceniony dowódca. To człowiek absolutnie wyjątkowy. Specjalista ceniony i awansowany przez każdego kolejnego prezydenta, począwszy od śp. Lecha Kaczyńskiego. Za swoją ogromną wiedzę strategiczną i doświadczenie na polach walki, za oddanie Polsce, za skromność, ale i nieugiętość. Za żołnierski etos i honor" - napisał Hołownia na Facebooku.

"Zgadzamy się co do tego, że Polska pilnie potrzebuje dziś wizji bezpieczeństwa adekwatnej do wyzwań XXI wieku, w której rozmawia się nie tylko o personalnych nominacjach czy snuje coraz to nowe sprzętowe marzenia, ale - załatwiając pilnie i rozsądnie niezbędne sprawy w Siłach Zbrojnych - myśli się też o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo Polakom w dobie, w której zagrożenie przenosi się przez internet, w której coraz bardziej realne stają się zagrożenia związane ze zmianami klimatu, czy gwałtownymi społecznymi zjawiskami" - podkreślił kandydat na prezydenta.