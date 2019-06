Gen. Mirosław Różański oskarża Antoniego Macierewicza. Jest reakcja

Burza po słowach generała Mirosława Różańskiego. Zarzucił on Antoniemu Macierewiczowi, że jako szef MON nie chciał zakupu F-35. Były minister w reakcji na oskarżenia stwierdził, że wojskowy "zmyśla". Różański nie daje za wygraną.

Co na to Macierewicz? Atak odpiera na Twitterze. "Różański wciąż nie nauczył się czym jest A2/AD, nie chciał bazy USA, wojsk OT, przesunięcia sił na wschód, ale zmyślać umie! Tymczasem to SPO z 2017, wprowadzone ówczesnym zarządzeniem MON, zakładało zakup F-35" - napisał. Wypowiedź Różańskiego określił jako "głupoty".

Zakup F-35 krytykował kilka dni temu w programie "Tłit" były premier Leszek Miller. - Pojechał pan prezydent i ogłosił, że kupujemy F-35. A jakiś przetarg był? Jeśli się jedzie do producenta i mówi: na pewno kupimy pana produkt, to co ten producent robi? Ustala cenę jaką chce. Na pierwszy rzut oka widać, że to są bardzo poważne kwoty. Pytanie, czy nie za wysokie - mówił.