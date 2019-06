Gen. Mirosław Różański: Macierewicz był przeciwnikiem zakupu F-35

Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Mirosław Różański twierdzi, że zakup 32 samolotów F-35 od USA jest chybionym pomysłem. Jego zdaniem, myśliwce są wprawdzie nowoczesne, a ich wartość bojowa duża, ale przekraczają możliwości finansowe polskiej armii. Przypomniał również decyzję byłego szefa MON, Antoniego Macierewicza.

Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zaznacza jednak, że maszyny formalnie wciąż nie zostały kupione, a Andrzej Duda podpisał jedynie porozumienie w tej sprawie. - To dobry czas, żeby się zastanowić, jak ten samolot będzie wykorzystany i w jakiej formie będzie kupiony. To niezwykle wysublimowany system uzbrojenia, ale też horrendalnie drogi. Jeżeli będzie to program rządowy i zdecydujemy jako rząd, że kupujemy taki system uzbrojenia i będziemy go finansowali, to Polska ma szanse udźwignąć powyższe przedsięwzięcie - wyjaśniał.