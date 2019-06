Schnepf wyjaśnia swoje słowa o F-35. Mamy oświadczenie

Były ambasador Polski w USA prostuje swoje słowa o zakupie amerykańskich myśliwców. Jak przekonuje, jego wypowiedź została błędnie odczytana. Celem porównania było według niego pokazanie, w jaki sposób można tworzyć fake news. Prezentujemy jego oświadczenie.

Byłem wówczas i pozostaję do dzisiaj zwolennikiem przystąpienia Polski do programu "F-35 Family", do której należą m.in. Włochy, Belgia, Holandia i Wielka Brytania.