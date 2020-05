Wybory prezydenckie 2020. Szymon Hołownia: Jarosław Gowin jest tylko kartą dań dla Kaczyńskiego

Wybory 2020. Szymon Hołownia: Sejm jak program satyryczny

Oburzony wydarzeniami z Sejmu jest oburzony m.in. Szymon Hołownia, jeden z kandydatów na prezydenta. - Na niecałe 48 godzin przed ciszą wyborczą widać bezsilność. To nieprawdopodobne, że 38-milionowy kraj nie jest w stanie zorganizować wyborów. Dwóch panów decyduje o tym, kiedy Polacy będą mogli spełnić swój wyborczy obowiązek. Święto demokracji, suweren przemawia. Gdzie przemawia? - pytał Hołownia podczas konferencji prasowej.

Zdaniem byłego dziennikarza, Sejm przypominał dziś "program satyryczny". - Widziałem dziś fontanny wazeliny. Nie miałem pojęcia co oglądam. To pyrrusowe zwycięstwo Jarosława Gowina. On teraz znajduje się w rękach prezesa Kaczyńskiego. Ustawę za chwilę podpisze, będący marionetką, prezydent Andrzej Duda - stwierdził Szymon Hołownia.