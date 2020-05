Wybory prezydenckie 2020. Stanowisko rządu opublikowane w Dzienniku Urzędowym RP

Tym samym potwierdziły się informacje WP, która jako pierwsza dotarła do dokumentu. W oświadczeniu czytamy, że "podjęte zostały wszystkie możliwe działania zmierzające do przeprowadzenia głosowania". "Wydrukowano karty do głosowania, instrukcje oraz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu" - czytamy. Poczcie Polskiej polecono "realizację działań polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów 2020 w trybie korespondencyjnym".