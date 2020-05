Koronawirus w Polsce. Piotr Gliński o pomocy dla artystów. "Mniejsza niż w Berlinie, ale konkretna"

Piotr Gliński zapewnia, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z koronawirusem "monitoruje sytuację artystów na tyle, na ile jest to możliwe". - Wypłacamy konkretne pieniądze, nawet jeśli są mniejsze niż w Berlinie, a takie słyszałem zastrzeżenia, to są realne i większe niż zasiłki dla bezrobotnych - mówił na wicepremier na antenie Radiowej Trójki.

Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów wskazywała na problemy i opóźnienia w wypłacaniu zapomóg. - Przykro słuchać malkontenctwa. Wszyscy jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Urzędnicy pracują od rana i wieczora, również przez weekendy. Chciałbym, żebyśmy do tego poważnie podchodzili. Jeżeli słyszę, że ktoś otrzymuje zapomogę 1800 złotych i narzeka, że to za mało i on ma większe potrzeby, to jest mi przykro. Oprócz tego może otrzymać postojowe 2 tys. i ma 3,8 tys. - podsumował szef MKiDN.