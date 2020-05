Co z tarczą antykryzysową dla artystów? Piotr Gliński rozwiewa nadzieje ws. kin i teatrów

Kiedy wróci kino i teatr? Piotr Gliński rozwiewa nadzieje

Jedno z pytań dotyczyło daty otwarcia kin oraz teatrów. - Generalnie dopiero w czwartym etapie będziemy je otwierali.To są na ogół duże imprezy i zbiorowiska osób, więc bardzo niebezpieczne z punktu widzenia epidemii. Mamy jednak coś takiego jak kina samochodowe. Są plany na to, by otworzyć takie działalności wcześniej - mówił Gliński.

Jak dodał, otwarcie kin i teatrów będzie możliwe dopiero wtedy, gdy uda się je otworzyć w pełni, a nie w trybie reżimu sanitarnego. Gliński podkreślił przy tym, że to właściciele tych instytucji kultury zdecydują, w jakim zakresie otworzą się na widzów. - Jeżeli właściciele instytucji będą chcieli otworzyć się w sanitarnym reżimie to pewnie to umożliwimy. To kwestia przyszłości - tłumaczył.