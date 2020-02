Wybory prezydenckie 2020. "Sędzia Maciej Nawacki i Beata Kempa szkodzą Andrzejowi Dudzie"

Duda 57 coś Michał zaskakuje Na dwór Wynik Szymona hołowni Takiego wyniku bo ja go Oceniam jednoznacznego Jako nie przemyślaną jako kompletnie niedojrzały Wpadka z samolocikiem i z drzewem Ze strony Sztabu wyborczego i paradoksalnie nawet nie mówię o tym co się zadziało w ten sposób Athens Papierowy brzoza tylko mówię No najpierw Oni szli na twardo żeby tak właśnie chcieliśmy zrobić celowo użyliśmy Tej a nie innej metafory po czym na drugi dzień Co się z tego zapewnić z otoczenia Hołownia vs nim samym będzie przychodzić do komputera Stare zasady Dobrze czy źle byle nazwiska nie przekręci Może to jest takie coś czego powinniśmy wymagać od Żeby tylko i wyłącznie Grał jak celebryta Oczywiście że nie tego ale zrobiło się Efekt Co się wydarzyło potem zobaczymy za tydzień za dwa Potrzebuję trochę Żeby na to zara Sondaże które Pod uwagę do prognozy też były przeprowadzone przez konstytuantę Narazie spoko Na razie Stan na dziś wygląda Podsumowanie na p Trzecia pozycja Naprawdę jest bardzo byłem to zobaczmy jak wygląda prognoza na w Shotgun Łukasza Słowa To jest wynik Andrzeja Małgorzata w kinach w Taka sytuacja że w pierwszej turze Kandydat wygrywa zajmuje pierwsze miejsce Zdarzyła się historia Aleksander Wasilewski w 2000 r To druga mapa Włączyliśmy poparcie dla tych pozostałych kandydatów Bezgłos I to jest bardzo Bottom Niemal identyczna jak mapa drugiej tury Bronisław Komorowski Andrzej Duda z wyjątkiem jednego Raczej województwa Województwo mazowieckie w którym też są głosy zagraj Ty głosów za granicę przewidujemy że będzie Ponad 300 000 5 lat temu było tylko wtedy Dzięki temu T Kandydat opozycyjny w drugiej turze Mów Odbiciowy Wynika to że Zagraj To nie tylko zmieniła się liczba Tychy wyborców ale zmieniło się Ich nastawienie znaczy wcześniej Wcześniej zagranica głosowała za pis-em głównie gotował osobę na przykład w Stanach Tylko patrzę niebo Od kilku lat zauważamy że Głosy z zagranicy Wielkiej Brytanii i Irlandii Kanada Lawinowo rośnie I też lawinowo rośnie poparcie A Michał Duda może zapłacić mniejszym poparciem za to co wczoraj mówiła Myślę że nie tylko to co mówiła Beata Kempa ale To co Napad na Francję Brąz TVN Sędzia Każda tego typu sytuacjom Przyklejać Znaczy to nie ma znaczenia że prezes Nowacki A z głową państwa związany nie jest za pani Beata Kempa nie jest urzędniczą Pałacu Prezydenckiego to nie ma za Każdy tego typu zachowanie władzy będzie automatycznie Przyklej Do Andrzeja Dudy a Śmiem twierdzić że sam prezydent Nie chcę być taki Zachowaniami kojarzonym przez to co zrobiła Beata Kempa Dziwię się Patrykowi jakiemu że on próbował to w jakikolwiek sposób zrobić bo to było obrzydliwe homofobiczne Po prostu i to jeszcze że nie tej publiczności na tej sali krzyczenia o tym zakazie pedały Co to jest tak ohydne I to będzie właśnie funkcjonowało jako jeden z symboli kampanii podobnie jak ten Grzanie kartek ze strony prezesa nowackiego i nagle te wszystkie punkty programowe Pozytywne Pro Będą zniknęły wobec takich właśnie