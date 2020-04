WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wybory prezydenckie 2020. Rzecznik PKW przyznaje: "mamy problem" - Jeżeli chodzi o członków obwodowych komisji wyborczych, to rzeczywiście przyznaję: mamy problem - powiedział w programie specjalnym WP... Rozwiń No panie rzeczniku na razie nie za … Rozwiń Transkrypcja: No panie rzeczniku na razie nie zapowiada się żeby te wybory 10 maja miał wyglądać tak jak zwykle wyglądały Więc można powiedzieć co dokładnie przygotowujecie to znaczy że te karty już gdzieś tam są gotowe zaraz będą druk czy komisję są już ustalone wskazane wybrani ludzie czy oni w ogóle przyszli chętni do pracy Jeżeli chodzi o członków obwodowych komisji wyborczych No to rzeczywiście to to ja przyznaję mamy problem bo na chwilę obecną ja dosłownie parę minut temu sprawdzałem jakieś stan stan liczebny liczbowy tych ludzi którzy chcieli pracować w obwodowych komisjach wyborczych na chwilę obecną mogę powiedzieć że to jest ponad 99300 na parę osób to jest prawie 100 tysięcy to nie jest zadowalająca liczba osób które mogłyby stanowić skład liczbowej obwodowych komisji wyborczych komisji wyborczych zgodnie z tym kodeksem wyborczym który mamy na chwilę obecną z tymi rozwiązaniem prawnymi powinno być 27360 więc licząc średnio po 9 osób to wychodzi 27 272 160 000 trochę i to bardzo dużo na trochę nam brakuje komisarze wyborczy mają jeszcze na parę dni Do 20 kwietnia ostateczny skład obwodowych komisji wyborczych by poinformować z 20 kwietnia jak te komisje wyborcze w jakim kształcie się prezentują ja byłbym naiwny Gdybym mówił że nie obserwujemy tego co dzieje się na w parlamencie i co dzieje się w sejmie Tak jak najbardziej obserwujemy to tyle tylko że te rozwiązania które pojawiły się w parlamencie są No delikatnie mówiąc zupełnie inne niż to co obowiązuje na chwilę obecną to chociażby jeżeli chodzi o komisje wyborcze mówimy o zupełnie innym składzie innym komisji wyborczych mówiła gminnych obwodowych komisjach wyborczych tam są zupełnie inne rozwiązania w tym projekcie ustawy rozwiązania które zupełnie inaczej mają się do tego co na chwilę mamy do czynienia teraz ja sądzę że mam nadzieję taką że ci ludzie którzy chcą pracować w tych obwodowych komisjach wyborczych którzy się zgłosili będą takim zaczynem używać słowa bazą bo to brzydkie słowo ale dla tych gminnych obwodowych komisji wyborczych które jeżeli to prawo proponowane w tym projekcie ustawy wejdzie w życie będą w tych nowych komisjach wyborczych Ale czy to oznacza że chce mi pan powiedzieć że w tej chwili tak naprawdę równolegle trwają przygotowania do dwóch różnych modeli wyborów trudno mi odpowiedzieć na takie pytanie bo my pracujemy w obrębie tego prawa które istnieje nic nas kompletnie nic absolutnie z tego nie zwalnia jest takie prawo określa że tak jak powiedziałem wcześniej że pani marszałek Sejmu określiła że wybory prezydenckie odbędą się 10 maja w myśl tradycyjnych zasady zgodnie z Kodeksem wyborczy każdy pójdzie do lokalu wyborczego nie ma innych rozwiązań prawnych na chwilę obecną jeżeli coś się zmieni my będziemy zupełnie inaczej reagować Pragnę zauważyć że tych rozwiązań jakieś inne usytuowanie jest biuro wyborcze i jeśli chodzi o Ministerstwa Kto był państwowych które w dużym w dużej mierze przejmie jakoś nasze obowiązki nie znam tych takich precyzyjnych bo ich jeszcze nie ma