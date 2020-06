Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski zapytany o ścieki. Buczenie i gwizdy zgromadzonych

Po I turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski kontynuuje kampanię wyborczą. W poniedziałek odwiedził Płock. Do wizyty miało dojść w ubiegły czwartek, ale prezydent Warszawy wrócił do stolicy, z powodu wypadku autobusu na S8. Kandydat KO po zakończeniu przemówienia odpowiadał na pytania dziennikarzy. Jedno z nich zadał reporter lokalnego serwisu.

Polityk uważa, że "przed nami jeden z największych kryzysów w historii". - Jeżeli będziemy mieli monopol władzy na telewizję publiczną i jeśli nie będzie niezależnego prezydenta, to nigdy się nie dowiecie o rzeczach ważnych czy aferach. Jedyne co będzie, to atak na samorządowców. Naprawdę się pan na to godzi? To jest ta debata, którą pan nam proponuje? - zwrócił się na koniec do prezydenta.