Wyniki wyborów 2020. Rafał Trzaskowski apeluje do prezydenta: stańmy do debaty

Jednocześnie prezydent Warszawy oświadczył, ze od poniedziałku jest do dyspozycji prezydenta. Zaprosił go do Płocka, gdzie od rana będzie prowadził kampanię wyborczą. - Możemy tam debatować, ale w każdym kolejnym dniu będę w każdym kolejnym mieście. Zapraszam pana na debatę. Niech pan wybiera odpowiedni dzień, odpowiednie miejsce. Wreszcie porozmawiajmy o prawdziwych problemach - mówił Trzaskowski.