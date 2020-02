WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze newsroom + 2 prognoza wyborczaduda andrzej oprac. Anna Kozińska 09-02-2020 (18:18) Wybory prezydenckie 2020. Prognoza wyników I tury Andrzej Duda jest niekwestionowanym liderem wyborów prezydenckich 2020. Potwierdza to prognoza wyników I tury przeprowadzona przez IBSP dla... Rozwiń Dobry wieczór, Robert Feluś to jes … Rozwiń Transkrypcja: Dobry wieczór, Robert Feluś to jest program Newsroom Wirtualnej Polski. Zaczęła się już kampania wyborcza. Dlatego nasz program zaczynamy dzisiaj od prognozy wyników wyborów pierwszej tury głosowania na prezydenta. Ze mną Łukasz Pawłowski. Dzień dobry. Z Instytutu Badań Spraw Publicznych. Łukasz przygotował dla mnie i dla państwa prognozę tych wyników. I co z niej wynika? Andrzej Duda jest liderem niekwestionowanym wyborów. Ponad 46%, Małgorzata Kidawa Błońska powyżej 26%. Szymon Hołownia prawie 10%, Robert Biedroń ponad 8%, Władysław Kosiniak-Kamysz 5%, Krzysztof Bosak 4%. W przypadku trzech pierwszych kandydatów zbadaliście także ich zakresy. Co to są te zakresy? Zakresy to są możliwe wyniki danych kandydatów, gdy wylosujemy wyniki razy tysiąc, biorąc pod uwagę wszystkie możliwości błędu w sondażu i tak dalej. On jest z tego względu bardzo ważny, bo pokazuje nam na ile Andrzej Duda ma szansę, żeby wygrać w pierwszej turze. I jaką szansę ma Szymon Hołownia, żeby przeskoczyć Małgorzatę Kidawę-Błońską. Tutaj widzimy, że ta różnica jest jednak dosyć spora. Jak się w ogóle robi takie prognozy? Prognozy... My w prognozach bierzemy sondaże telefoniczne, które są najdokładniejsze. Do tego dokładamy jeszcze prognozę wyników z zagranicy, które będą mieć bardzo duży wpływ w wyborach prezydenckich. I wtedy na podstawie dokładności poszczególnych sondaży, badamy jak ten wynik wyglądałby dzisiaj. Dziękuję bardzo. Z Łukaszem spotkamy się jeszcze w ostatniej części programu, a za chwilę pierwszy gość, zapraszam.