Wybory prezydenckie 2020. Prezydent Andrzej Duda zaprezentował sztab wyborczy

W środę urzędujący prezydent ujawnił swój sztab, który ma pomóc w walce o reelekcję. - To 3 miesiące ciężkiej pracy. Dziękuję wam za to, że chcecie podjąć ten wysiłek - zwrócił się do członków sztabu Andrzej Duda.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prezydent Andrzej Duda w sztabie wyborczym (East News, Fot: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News)

Wśród osób, które towarzyszyły prezydentowi Andrzejowi Dudzie na scenie znaleźli się: rzecznik rządu Piotr Mueller, poseł PiS Paweł Szefernaker, europoseł Porozumienia Adam Bielan, europosłanka PiS Beata Szydło oraz europoseł PiS Joachim Brudziński.

- Dziękuję młodym za obecność w sztabie i za gotowość jeżdżenia po Polsce Dudabusem. Cieszę się, że w sztabie są doświadczeni politycy, ale także i nowe twarze - mówił prezydent. Na końcu wystąpienia pojawił się także apel do rodaków.

- Chciałbym, żeby ta kampania była kulturalna z szacunkiem do kandydatów i zwolenników. Proszę o to, aby nie było takich sytuacji jak w Pucku czy takich sytuacji, jak mieliśmy niestety w polskim Sejmie. Żeby nie było obrażających słów i zachowań, obscenicznych gestów - podsumował Andrzej Duda.

Zobacz też: Krzysztof Gawkowski zapowiada pozew przeciwko TVP. Za materiał o Robercie Biedroniu

Potwierdziły się także medialne przypuszczenia - rzecznikiem prezydenckiego sztabu wyborczego został Adam Bielan. Polityk należący do Porozumienia Jarosława Gowina będzie koordynować politykę medialną kandydata w wyborach prezydenckich.

- Dudabus wyruszy w czwartek i zacznie objazd całego kraju. Planujemy także osobne konwencje programowe, o których będę informował w odpowiednim czasie - przekazał Adam Bielan. Europoseł Porozumienia przekazał także, że szefową kampanii została Jolanta Turczynowicz-Kieryłło. Beata Szydło została szefową sztabu programowego, z kolei Joachim Brudziński szefem sztabu organizacyjnego.

Biuro komitetu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy znajduje się przy Placu Teatralnym w Warszawie. - Zwolennicy prezydenta mogą przyjść, porozmawiać. Przeciwnicy, wszyscy mogą, jak widzieliśmy nie raz. Podejrzewam że te same znane zgrane twarze krzykaczy będą nam towarzyszyć na trasie kampanijne - zapowiadał w TVP Radosław Fogiel.

Wicerzecznik PiS dodał, że każdy w sztabie będzie mógł "zapoznać się z dotychczasowym dorobkiem kandydata oraz z jego pomysłami, które będą przedstawiane sukcesywnie w kolejnych tygodniach".

Wybory prezydenckie 2020. Długa lista kandydatów

Zgodnie z rozporządzeniem Marszałek Sejmu wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości, konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury. Ta wypada 24 maja.

Gotowość wzięcia udziału w wyścigu o Pałac Prezydencki zapowiedzieli już: urzędujący prezydent Andrzeja Duda, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (niezależny) oraz Robert Biedroń z Lewicy. Pod koniec tygodnia do walki dołączył także Mirosław Piotrowski z Ruchu Prawdziwej Europy.