Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 3 paweł kowalduda andrzejRafał Trzaskowski oprac. Krystian Winogrodzki 1 godzinę temu Wybory prezydenckie 2020. Paweł Kowal o najbardziej tragicznym momencie kampanii Paweł Kowal skomentował ostatni wpis Donalda Tuska. - Trzeba pokazać obozowi władzy, że nie cała Polska należy do nich i nie mogą robić tego,... Rozwiń Zastanawiam się co bardziej mobili … Rozwiń Transkrypcja: Zastanawiam się co bardziej mobilizować bo czytają chwilę temu ostatni wpis Donalda Tuska który napisał tak nie marudzić nie narzekać przekonywać i mobilizować każdego wszędzie i do ostatniej chwili bolszewik to kto tutaj jest bolszewikiem bo ja już się zaczyna trochę gubić w tej narracji obu stron politycznych Myślę że sprawa jest prosta jeżeli jeżeli ja mogę powiedzieć za siebie po prostu trzeba pokazać obozowym cała Polska należy do nich że oczywiście oni mają swoje poparcie są obywatele którzy uważają że PiS dobrze rządzi Rozumiem że są tacy ludzie ja się z nimi kompletnie nie zgadzam ale trzeba im pokazać że nie wszystko należy do nich i że nie mogą co chcą czy nie mogą na przykład wydawać publicznych pieniędzy na propagandę rządową w takim zakresie jak teraz tylko muszę trochę wydać nie wiem chociażby na fundusz walki z rakiem który opisywał prezydent Duda agonii zrealizował tak dalej i tak dalej Czyli krótko mówiąc trzeba zagłosować na pluralizm na różnorodność to jest bezpieczniejsze dla każdego obywatela ale może przeciwnicy Tuska mają rację mówiąc że z ważnego polityka stał się internetowym trollem skoro coś takiego bolszewika goń w ten sposób zachęca do głosowania Ale panie redaktorze Donald Tusk wyraża zdanie za siebie w tych wyborach nie idzie Donalda Tuska w tych wyborach nie idzie na konkretną osobę Tylko idzie zmiany w Polsce ludzie są naprawdę coraz bardziej zdenerwowani biorąc udział w tej kampanii widziałem to zdenerwowani ludzkich które niosły Rafała trzaskowskiego i jednak Przyjrzyjmy się temu uważnie to jest także jako kandydat Jeszcze miesiąc temu z kilkoma procentami poparcie A dzisiaj z sytuacji że jest jednym z dwóch faworytów żeby zostać prezydentem w poniedziałek taka jest skala zmiany to się skądś bierze to nie chodzi o to że platforma stała się nie wiem tylko bardziej popularna to też chodzi o powinien nastrój spojrzał pewno uchwale która przez Polskę się przetacza i która prowadzi do zmiany ludzi w moją o prawdę o sprawiedliwość szczerości zdążymy naprawdę polskim kobietom tym które ciężko pracują działo się trochę lepiej nie chcą tylko deklaracji wiecznych nie chcę być oszukiwani w telewizji to wszystko się gdzieś zebrało w taką kule śnieżną okazje nie doprowadzi to do końca mieć trochę optymizmu trochę pewności siebie i w niedzielę zagłosować o to chodzi No tak ale generalnie jak słucham Andrzeja Dudy na wiecach to on mówi że walczymy o tym która szanuję polską rodzinę która nie będzie tworzyła rewolucji ideologicznych że walczymy o swoje dziedzictwo o swoją tradycję No to o co w takim razie jest ta walka nie o to właśnie nie ja myślę że każdy może ocenić jak rządził prezydent Duda o co on walczył czy w taki waleczny przez ostatnie 5 lat dajmy temu spokój Zresztą Myślę że w tej kampanii było tyle tragicznych momentów dla mnie na przykład takim tragiczne momenty to było wykorzystywanie kościoła a szczególnie Jasnej Góry do kampanii że ktoś poważnie tak nie polskie dziedzictwo jest Zgadza się na takie traktowanie na przykład Jasnej Góry jakie było w tej kampanii myślę że coś w jego głowie jest niekonsekwentnie poukładane