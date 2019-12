Wybory prezydenckie 2020. Mirosław Piotrowski kandydatem z poparciem Tadeusza Rydzyka?

Wybory prezydenckie już wkrótce, a na giełdzie nazwisk pojawił się kolejny potencjalny kandydat. To prof. Mirosław Piotrowski, zaufany człowiek o. Tadeusza Rydzyka. Były europoseł PiS ma uzyskać poparcie ze strony redemptorysty.

Wszystko wskazuje na to, że kandydatura prof. Piotrowskiego zostanie poparta przez ojca Tadeusza Rydzyka. Były europarlamentarzysta PiS jest jednym z założycieli Ruchu Prawdziwa Europa. Od lat Piotrowski kojarzony jest z ojcem Tadeuszem Rydzykiem i jego medialnym dorobkiem.

Dlaczego to takie istotne? Mirosław Piotrowski w wyborach parlamentarnych 2019 chciał wystartować do Senatu. Zamierzał ubiegać się o mandat z komitetu wyborczego firmowanego własnym nazwiskiem. Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie odmówiła jednak rejestracji byłego europosła.

Powodem był brak wymaganych 2 tys. podpisów poparcia. W części brakowało lub nieczytelnie wpisane były imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i numery PESEL. Zakwestionowano ok. 150 podpisów. 196 złożonych kart zostało uznanych za nieprawidłowe. Zaufany współpracownik ojca Tadeusza Rydzyka złożył od tej decyzji skargę do Państwowej Komisji Wyborczej, jednak ta odrzuciła go.