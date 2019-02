Europoseł PiS Mirosław Piotrowski stanowczo: "Nie jesteśmy partią Rydzyka"

Założyciel nowoutworzonej partii Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi stanowczo odcina się od o.Tadeusza Rydzyka i sformułowania "partia Rydzyka", które przylgnęło do tego ugrupowania. Deklaruje, że jego ruch nie jest wymierzony przeciwko partii Prawo i Sprawiedliwość.

- Osoby duchowne w Polsce, a także w Unii Europejskiej, nie mieszają się do polityki - podkreśla. - Przypisywanie im aktywnego udziału w partii politycznej odczytywałem jako formę żartu. Ponieważ w mediach powtarzano to wielokrotnie, przestało to być śmieszne - mówi Wirtualnej Polsce europoseł PiS Mirosław Piotrowski, założyciel ruchu Prawdziwa Europa - Europa Christi.