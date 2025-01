Sztorm na Bałtyku. Wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia

Ostrzeżenia dotyczą zachodniego wybrzeża oraz morskich wód wewnętrznych RP, obejmując Bałtyk południowy i południowo-wschodni. Dotyczą także cieśniny Świny oraz przymorza od Martwej Wisły do Wisły, a także od Wisły do granicy państwa na Mierzei Wiślanej. Regiony objęte ostrzeżeniami to województwa pomorskie i zachodniopomorskie.