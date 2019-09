Wybory parlamentarne 2019. Mirosław Piotrowski nie wystartuje do Senatu. Odwołanie odrzucone

Zaufany współpracownik o. Tadeusza Rydzyka nie zgadzał się z decyzją Okręgowej Komisji Wyborczej. Ta odmówiła rejestracji komitetu byłego europosła z powodu braku wymaganych podpisów poparcia. Mirosławowi Piotrowskiemu zostało już tylko odwołanie do Sądu Najwyższego.

Mirosław Piotrowski w wyborach parlamentarnych 2019 chciał wystartować do Senatu. Prezes partii Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi zamierzał wystartować z komitetu wyborczego firmowanego własnym nazwiskiem. Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie odmówiła jednak rejestracji byłego europosła.

Powodem był brak wymaganych 2 tys. podpisów poparcia. W części brakowało lub nieczytelnie wpisane były imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i numery PESEL. Zakwestionowano ok. 150 podpisów. 196 złożonych kart zostało uznanych za nieprawidłowe. Zaufany współpracownik ojca Tadeusza Rydzyka złożył od tej decyzji skargę do Państwowej Komisji Wyborczej.

Jak podaje dziennikwschodni.pl PKW odrzuciła wniosek Piotrowskiego. Odwołanie było rozpatrywane we wtorek. Po ponownym zweryfikowaniu podpisów 128 podpisów zostało uznanych za wadliwe. Ostatnią nadzieją dla byłego europosła jest wniesienia skargi do Sądu Najwyższego. Taki krok rozważał jeszcze przed ogłoszeniem decyzji, a teraz go potwierdził.