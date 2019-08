Wybory do Sejmu. Zaufani politycy od ojca Tadeusza Rydzyka zniknęli

Kojarzony z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, były europoseł Mirosław Piotrowski będzie startował jedynie z własnego Komitetu Wyborczego do Senatu. A jeszcze do niedawna mówiło się, że jego Ruch "Prawdziwa Europa" może odebrać kilka procent rządzącej partii. Dziś okazuje się, że nowy prawicowy projekt nie zainteresował wyborców.

Straszak na PiS?

Majowe wybory stracone

Rejestracja ugrupowania w sądzie idzie opornie. Pomysłodawcy muszą co i rusz uzupełniać braki formalne. Udaje się to dopiero wiosną br. Pierwsza wyborcza batalia - przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego - inicjatywie Piotrowskiego nie wychodzi. Koniec końców nie udaje mu się wystartować do PE. I to mimo uzyskania wtedy blisko ok. 100 tys. podpisów pod wspólnymi listami z Prawicą Rzeczypospolitej i Zjednoczeniem Chrześcijańskich Rodzin.