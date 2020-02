WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 3 wybory prezydenckiemichał kamińskitłit Natalia Durman 19-02-2020 (13:32) Wybory prezydenckie 2020. Michał Kamiński o Andrzeju Dudzie. Mocne porównanie - Jarosław Kaczyński powiedział, że Andrzej Duda to jego wymarzony prezydent. Niezależnie od tego, jaki będzie spin, Polacy będą wiedzieli,... Rozwiń W takim razie skoro Andrzej Duda d … Rozwiń Transkrypcja: W takim razie skoro Andrzej Duda do swojego stawu wziął Adama bielana Dla pana trudne Ja nie kandyduje w wyborach NATO To jest I jak jutro Do sztabu jadam To są politycy najlepsi w swoim obozie politycznym pod względem robienia kampanii Rozumienia Politycznych to jest wzmocnienie Camp Andrzeja Dudy Delta kampanii Istotą tej kampanii nie jest to kto jest Ani istotą kampanii kosiniaka-kamysza nie jest to kto jest w jego sztabie tylko idea która stoi I pomyśl No tak ale pan jest na tyle sprawnym politykiem nic mi doktorem że nie potrafi nie takie rzeczy potrafi dobrze Tylko Dzisiaj Problem prawa i Polega na tym że Co stało się w ciągu ostatnich lat ale także cię Jakich miesięcy ale także w ciągu Tygodni bardzo trudno będzie im udawać że są normalną partią polityczną Którym zależy na Dzisiaj Pytanie które stoi przed Polakami bardzo Pomóż sformułować Jarosław Za ogromne pieniądze zrobią Pana Andrzeja Dudy on powiedział że Andrzej Duda jest jego wymarzona Kandydatem na prezydenta i wymarzonym Ev100 czy Niezależnie od tego jaki będzie Różnych W tej kampanii Jestem przekonany że wielu Polaków będzie wiedział Że głosuje za tym czy będą mieli prezydenta wymarzonego przez Jarosława Czy będą mieli prezydenta Wymażę Ta konwencja I in którzy nawet mówią że Andrzej Duda na tle tej białej biało-czerwonej flagi Wielkiej to James Granat Istotą polityki nie jest Wyślij SMS Pogoda więc Są ważne Tylko Polityk ja istotą jest Można bardzo O którym okaże się to I co z Fakturze pudełko ładnie wygląda nie oznacza że to W tym pudełku nie może go za To pudełko które widzimy jest pół Pod którym jest trucizna dla polskiej demokracji Zapolskiej Wolności dla interesów Mówię Press Której The fuck Pokorny wykonaj Jednego Prezes Nie jest do Punktu widzenia interesu A wybory 910 maja będą wyborami Czy chcemy tego wymarzonego prezydenta przez Jarosław Ergo takiego Którego są Czy chcemy takiego prezydenta którego Wymarzeni Czyli takiego który będziesz musiał pola