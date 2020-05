Wybory prezydenckie 2020. Mateusz Morawiecki uderza w Małgorzatę Kidawę-Błońską

Wybory 2020. Mateusz Morawiecki: Będziemy wspierali Andrzeja Dudę

- Mamy naszego wspaniałego kandydata; Andrzeja Dudę . Dzięki współpracy z panem prezydentem uzyskaliśmy wiele sprzętu. To dzięki reakcji Andrzeja Dudy, który zadzwonił do prezydenta Xi Jinpinga, uzyskaliśmy wiele sprzętu z Chin - podkreślił Mateusz Morawiecki. - Będziemy wspierali pana prezydenta - dodał premier.

Morawiecki odniósł się także do wtorkowej debaty w Sejmie nad zgłoszonym przez projektem ustawy ws. wyborów prezydenckich. - My chcemy rozmów z opozycją. Chcemy rozmów i dlatego nasz projekt wybiega naprzeciw oczekiwaniom opozycji. Ciekawe, czy teraz Senat też będzie przetrzymywał tę ustawę? - pytał Morawiecki.

Wybory prezydenckie 2020. Mateusz Morawiecki uderza w Kidawę

Premier zaznaczył też, że PiS nie zwolni prac ze względu na słabe wyniki sondażowe kandydatów opozycji. - Proszę wybaczyć, ale problemy kandydatki KO to problemy Platformy Obywatelskiej. Widzimy znaczny spadek kandydatki w sondażach. My chcemy działać szybko, a obstrukcja ze strony opozycji uniemożliwia nam sprawne działania - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Wybory 2020. Mateusz Morawiecki: Liczymy na współpracę

- Będziemy dążyć do tego, by rozwiać wszelkie wątpliwości wyborców. To oni są najważniejsi. Twierdzimy, że nasza ustawa gwarantuje wolność, równość i powszechność wyborów. Jeżeli pojawią się propozycje, które pomogą ustawę polepszyć, to oczywiście będziemy o tym rozmawiać - zapowiedział poseł Przemysław Czarnek.