Małgorzata Kidawa-Błońska zabrała głos w sprawie swojego startu w wyborach prezydenckich. Polityk Platformy Obywatelskiej powiedziała, ze jeżeli zostanie wskazana jako najmocniejszy kandydat, to chciałaby podjąć walkę z Andrzejem Dudą.

- Bardzo przyjemnie wiedzieć, że Polacy doceniają moją pracę i darzą mnie zaufaniem, ale to jest tylko sondaż - zaznaczyła Kidawa-Błońska w rozmowie z TVN24. - Jesteśmy przed wyborem i tymi najważniejszymi wyborami, które sprawdzą, czy jesteśmy na tyle dobrzy, by odsunąć pana prezydenta Dudę. Ja wierzę, że tak - powiedziała.

Wybory prezydenckie 2020. Małgorzata Kidawa-Błońska o starcie

Kidawa-Błońska zdradziła, czy chciałaby wystartować w wyborach prezydenckich jako kandydatka opozycji. - Jeżeli jako formacja dojdziemy do porozumienia, że będzie to najmocniejszy kandydat i tym kandydatem będę ja, jeżeli potwierdzą to badania, to tak - zastrzegła.