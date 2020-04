Wybory prezydenckie 2020. Małgorzata Gersdorf o Andrzeju Dudzie: "Zapomniał, musi się poduczyć"

W czwartek kończy się kadencja I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Sędzia tłumaczyła swoją decyzję o zawieszeniu działalności Izby Dyscyplinarnej SN. Przypomniała również opinię, jaką wydała ws. majowych wyborów prezydenckich. Wspomniała też o ostatniej radzie dla Andrzeja Dudy.

Małgorzata Gersdorf była gościem w "Kropce nad i" w TVN24. I Prezes Sądu Najwyższego pytana była m.in. o to czego żałuje najbardziej w związku z końcem 6-letniej kadencji prezesury w SN.

Izba Dyscyplinarna SN. Małgorzata Gersdorf odpowiada Jarosławowi Kurskiemu

- Żałuję, że jestem o tych sześć lat starsza. Żałuję, że ten czas tak szybko leci, a także tego, że będę miała słabszy kontakt z moimi kolegami. Znalazłam się w miejscu, w którym wszyscy współpracownicy byli na najwyższym poziomie moralnym - powiedziała sędzia Gersdorf.

I prezes SN odniosła się też do słów Jarosława Kurskiego, który zarzucił jej wywieszenie białej flagi ws. wyboru kolejnego prezesa SN przez Andrzeja Dudę. - Nie mam sobie nic do zarzucenia. Nie zrobiłam tego. Mogłam wezwać sędziów na posiedzenie ogólne, ale byłoby to lekkomyślne. Prawo nie pozwala nam na przeprowadzenie posiedzenia ogólnego drogą wideokonferencji - podkreśliła Małgorzata Gersdorf.

Izba Dyscyplinarna SN. Małgorzata Gersdorf: Wykonałam zabezpieczenie TSUE

Sędzia pytana była również o żądanie wyjaśnień przez prokuratura krajowego ws. zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. - Te wyjaśnienia nie mogą być zrealizowane. Nie zawiesiłam działania Izby Dyscyplinarnej SN, wykonałam zabezpieczenie TSUE. Zwróciłam się wcześniej o to zabezpieczenie bezpośrednio do prezesa Izby Dyscyplinarnej, jednak nie wypełnił mojej prośby - podkreśliła.

- Piłka jest grze i to po stronie rządzących, którzy powinni tę sprawę uregulować - dodała Małgorzata Gersdorf. Pytana o to, czy jej następca może odwiesić decyzję, sędzia stwierdziła, że oczywiście taka sytuacja może mieć miejsce. - Ewidentnie dochodzi teraz do naruszenia trójpodziału władzy - tłumaczyła I prezes SN.

Wybory 2020. Małgorzata Gersdorf: Na pewno nie są to wybory powszechne

Małgorzata Gersdorf unikała odpowiedzi ws. wyborów korespondencyjnych. Jak zaznaczyła, wciąć jest sędzią Sądu Najwyższego, a SN będzie orzekał ws. zgodności i legalności wyborów. - Mam nadzieję, że do wyborów prezydenckich w maju nie dojdzie. Na pewno nie są to wybory powszechne. Jest dużo znaków zapytania co do ich zgodności z konstytucją - podkreśliła sędzia wspominając o opinii, którą SN wydał ws. wyborów prezydenckich.

Zdaniem prof. Gersdorf zmiana formuły wyborów prezydenckich w tak krótkim czasie, przed terminem ich przeprowadzenia, jest niedopuszczalne. - Sędzia jest niezwisły i niezależny. Żaden prezes nie może ingerować w orzekanie innych sędziów - mówiła I prezes SN.

Wybory prezydenckie 2020. Małgorzata Gersdorf o Andrzeju Dudzie: Musi się poduczyć

Zapytana o radę dla sędziów walczących o niezależność, Małgorzata Gersdorf powiedziała, że to tacy sędziowie są prawdziwym bastionem sądownictwa w Polsce. - Ci wszyscy młodzi sędziowie są wspaniali. Należy im się szacunek i pełne uznanie - podkreśliła.

Małgorzata Gersdorf pytana była też o radę dla Andrzeja Dudy. - Powiedziałabym mu, że zapomniał i musi się poduczyć. Zapomniał czym jest konstytucja. Powinien pamiętać o obronie państwa prawa a nie mówić o sędziach jako nadzwyczajnej kaście - skwitowała Małgorzata Gersdorf.