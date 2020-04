Wybory 2020. Sąd Najwyższy wydał opinię do ustawy ws. wyborów korespondencyjnych

W opinii przesłanej do Senatu (który obecnie przeprowadza konsultacje do ustawy - red.) stwierdzono, że "z racji trybu w jakim została uchwalona przez Sejm oraz z uwagi na jej liczne wady merytoryczne, których następstwem jest brak spójności systemowej tego aktu normatywnego z pozostałymi źródłami prawa powszechnie obowiązującego, nie powinna być przedmiotem dalszych prac legislacyjnych".

Sąd Najwyższy stwierdza, że propozycja posłów PiS nie ogranicza się jedynie do "technicznego" aspektu związanego z przebiegiem głosowania w wyborach prezydenckich. "W gruncie rzeczy ustawa kształtuje - i to w sposób fundamentalny - tryb realizacji jednego z podstawowych praw obywatelskich gwarantowanych konstytucyjnie - czynnego prawa wyborczego". Opiniodawcy dodają także, że ustawa zastępuje dotychczasową ustawę "przy urnie" wyłącznie formą korespondencyjną "z pominięciem zasad, jak w odniesieniu do takiego rodzaju głosowania de lege funkcjonują na gruncie Kodeksu wyborczego".