Wybory prezydenckie 2020. Leszek Miller o Robercie Biedroniu: Nie tylko kobieta zmienną jest

Za kilka miesięcy wybory prezydenckie 2020. - Robert Biedroń niewątpliwie bardzo chce kandydować na prezydenta - powiedział europoseł Leszek Miller. Jego zdaniem, lider Wiosny często zmienia zdanie.

Leszek Miller: Tylko on ma szansę

Robert Biedroń jak Obama?

"Yes, we can... but, can I? If u know what I mean. Hasłem wyżej w 2008 roku swoją kampanię zainaugurował 44. Prezydent USA Barack Obama" - napisał Robert Biedroń na Twitterze. "Yes, we can" to hasło wyborcze Baracka Obamy. "A czy ja mogę? Jeśli wiecie, co mam na myśli" - w tych słowach brzmi sugestia, że lider Wiosny chce pójść śladami amerykańskiego prezydenta.