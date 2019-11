Płock. Kierowca mało nie potrącił dziewczynek na pasach. Policja go znalazła

Policjanci ustalili tożsamość pirata drogowego, który mógł doprowadzić do potrącenia na pasach dwóch dziewczynek w Płocku. Mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że to 28-letni Ukrainiec. Przyznał się do winy.

W piątek 28-letni obywatel Ukrainy usłyszał w płockiej komendzie zarzut stworzenia realnego zagrożenie dla życia dzieci znajdujących się na przejściu dla pieszych. Grozi mu kara grzywny do 5 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

- Mężczyzna przyznał się do popełnionego wykroczenia. Był świadomy tego, co zrobił. Nie ukrywał też, że spodziewał się wizyty funkcjonariuszy. Od razu policjanci zatrzymali mu prawo jazdy - powiedziała Wirtualnej Polsce mł. asp. Marta Lewandowska, oficer prasowa KMP w Płocku. Jak dodała, ustalenie danych kierowcy nie było proste, ale mundurowi krok po kroku przeanalizowali historię pojazdu i zapisy monitoringu i tak dotarli do właściciela auta.

W ubiegły czwartek na profilu płockiej Komunikacji Miejskiej na Facebooku ukazał się przerażający film. Kamera umieszczona w autobusie komunikacji miejskiej uchwyciła dwie dziewczynki na rolkach, które zdecydowały się przedostać na drugą stronę ulicy. Na przejście dla pieszych przy ul. Kolegialnej wjechały dopiero, gdy autobus stanął przed pasami. Niestety, kierowca volkswagena ominął autobus i z ogromną prędkością wjechał na pasy, przejeżdżając tuż przed dziewczynkami. Było o włos od tragedii.

