WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 mateusz morawieckiKrzysztof Śmiszek oprac. Karolina Kołodziejczyk 46 min. temu Wybory prezydenckie 2020. Krzysztof Śmiszek o Mateuszu Morawieckim: grozi mu co najmniej prokurator Krzysztof Śmiszek z Lewicy był gościem Michała Wróblewskiego w programie "Tłit". Poseł był pytany o wybory prezydenckie 2020. - Proszę mi... Rozwiń kilkanaście minut temu panie pośle … Rozwiń Transkrypcja: kilkanaście minut temu panie pośle przewodniczący były przewodniczący PKW Wojciech hermeliński mówił o tej odpowiedzialności W przypadku osób które dzisiaj już bez uchwalone jeszcze ustawy ponownie w sejmie przygotowują to wybory Rozumiem że pan sobie może pozwolić w języku politycznym na więcej czy to oznacza trybunał stanu dla ludzi którzy dzisiaj te wybory przygotowują czyli premier prezydent to że mamy w kodeksie karnym przepis 231 artykuł 231 przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego Proszę mi powiedzieć jaka jest podstawa prawna dla premiera która wydaje polecenie Poczcie Polskiej drukowania kart wyborczych kiedy jeszcze nie weszły w życie drukować karty wyborczej drukować karty wyborcze ma Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych co jesteś w pewnym nową polecenie na polecenie właściciela tej spółki czyli Spółki Skarbu Państwa Czyli jeżeli rządów dzisiaj panią panu morawieckiemu grozi co najmniej prokurator dzisiaj już demokratyczne państwie powinien prokurator pukać do drzwi na alejach ujazdowskich dlatego że ewidentnie zostało naruszone na przepisy prawa pan premier morawiecki przez swoje uprawnienia bo nie nie mając podstawy prawnej a przecież tyle władza działa na podstawie prawa i style w granicach granicach prawa tutaj tej podstawy prawnej nie ma a w przyszłości trybunał stanu wszystkich którzy bez podstawy prawnej już bawią się w organizowaniu Rozumiem że jedyną jedyną osobą ze ścisłego kierownictwa zjednoczonej prawicy do której nie zapuka najprawdopodobniej Nikt ze słów ze służb mundurowych w ogóle z przedstawicieli prawa lubię Jarosław Kaczyński jak rozumiem poseł No dopóty dopóki pociąga za te wszystkie sznurki otoczył się i zabezpieczyć się na wszystkie możliwe frontale Panie redaktorze jest światełko w tunelu za 3 i mamy wybory parlamentarne i trzeba by wam kilka lat temu Ryszard Petru widział światełko w tunelu on też że negocjował z Jarosławem Kaczyńskim są chyba na dobre nie wyszło bo na dobre nie wyszło ale pisanie negocjuje skalne Jarosławem Kaczyńskim bonina gotujecie z tymi którzy No panie redaktorze z terrorystami się nie da Nie negocjuje i Nie negocjuje się z Kaczyńskim które konstytucję trzeba się wziąć za siebie Robert Biedroń pokazuje że codziennie walczy o głosy wyborców że ich nie zostawia że jest stałym elementem na na tej mapie wyborczej i nie zna niech tablety z Unią wycofują się wracają zmieniają strategie my mamy swoją strategie czy te wybory będą 10 maja czy 24 maja czy w jakimś innym terminie nigdy nawet nie dała znać twoje wyborcom że jest jakieś wahnięcie