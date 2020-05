WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze krzysztof bosak + 3 wybory prezydenckietłitkoronawirus wybory oprac. Arkadiusz Jastrzębski 1 godzinę temu Wybory prezydenckie 2020. Krzysztof Bosak o bojkocie. Wyjaśnia skąd decyzja - Bojkot wyborów nie ma żadnego sensu. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się te wybory przeprowadzić, to po prostu je przeprowadzi i... Rozwiń Dlatego pan nie przyłącza się do b … Rozwiń Transkrypcja: Dlatego pan nie przyłącza się do bojkotowanie wyborów żeby po prostu istnieć w tym w tym mimo wszystko zamieszaniu wyborczym nie nie z innego powodu się nie przyłączam dobrego to wyborcze wyborczy nie ma żadnego sensu jeżeli p zdecyduje się te wybory przeprowadzić to po prostu nie przeprowadzi i po prostu było nie nowego prezydenta i obowiązkiem kandydatów opozycyjnych jest zobacz a nie się poddawać obraża czy oddawać walkę walkowerem to może pan powinien przychodzić na konferencję Andrzeja Dudy tak jak do pana przyszedł Radosław Sikorski to nie zbudował Oby poważnego odbioru mnie samego przez wyborców i to nie byłby dobry pomysł No ale to byłaby może jechać kolwiek szansa na debatowanie między kandydatami na prezydenta Myślę że prezydent Andrzej Duda boisz się debat i spotkań 2 debaty prezydenckiej kandydatów na prezydenta jedna transmitował właśnie przez rmf która dotyczyła Sprawdź środowiskowych w tym czasie pan prezydent Andrzej Duda udał się do lasu gdzie sadzi drzewka uznał że nie ma sensu dyskutować na ten pokaże się wlecze pokażesz jest z drzewkami druga debata odbyła się w piątek w zeszłym tygodniu to była debata Newsweeka w której znów spotkaliśmy kandydacie na prezydenta i zrób Andrzej Duda pretekstem wygłaszał wówczas do swojej samotne przemówienie przez dwie godziny No i tak długo mówi że nie ma czasu już przyjść na debatę i podyskutować z kandydatami Ja myślę że Polacy sami mogą z tego wyciągnąć wnioski i myślę że lepiej przedstawiać w sposób spokojny fakty jacobus rządzący to rozgrywa niż udawać się w jakiej zaczepki Myślę że Polacy nie chcieliby mieć jako prezydenta osoby która chodzi i innych osób jest po prostu zaczepia w takim razie akcja czy też obecność Radosława Sikorskiego na pana konferencje to była tania zaczepka dotycząca wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej No nawet nie o to chodziło bo nasza konferencja prasowa odbyła się pod przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i dotyczyła naszego sprzeciwu wobec wprowadzenia czterech nowych podatków na poziomie unijnym to jest to co wielki fan nowych podatków czyli pan premier Mateusz morawiecki i i wielki fan Unii Europejskiej tak na marginesie No i myśmy to krytykowali a pan Sikorski po prostu chyba przechodził jak to fanatycznie zwolennicy Unii Europejskiej jak usłyszał coś przyszło u niej to nie mógł przejść obojętnie najpierw zaczął się nam wcinać później podszedł czy dużo też będzie odpowiadał na pytania dziennikarzy No i co pokrzywa mówiąc że on tutaj demaskuje kłamstwa na temat Unii ale jak go z dobromira sośnierza naszym posłem Konfederacji przycisnę i byłem europosłem przyznaliśmy No to nie był w stanie wykazać w tym co mówimy także uważam że dość ciekawie z punktu widzenia wyborców że do tego sporu doszło bo po prostu mamy też deficyt debaty w Polsce Unii Europejskiej ten nasz krótki spór stojącej około rozszedł się w centrach tysięcy lub nawet milionach odsłon na profilach społecznościowych i myślę że to dobrze Dlatego że Polacy powinni mieć możliwość wysłuchać argumentów dalszego pogłębiania Integracji Europejskiej i wprowadzania nowych podatków unijnych i przeciwników tak jak my gdzie uważamy że Unia Europejska nie powinna nam zabierać żadnych pieniędzy jej nie powinna później dysponować