Wybory prezydenckie 2020. "Jarosław Kaczyński nabył skrzynkę pocztową"

panie premierze krótkie pytania i krótkie odpowiedzi bym prosił bo musimy gonić Jak zostaną zabezpieczone skrzynki wyborcze do których będziemy oddawać swoje głosy i jaką ja mam gwarancję że z mojej z pocztowej do której dotrze pakiet wyborczy Nikt sobie tego pakietu Nie wyciągnie w kolektorze lauf do skrzynka Wyborcza jest zamknięta w do to jest zamykana skrzynka znaczy skrzynka Przepraszam Pocztowa ta którą ma pan ma przy domu Czy przy mieszkaniu w zamykana trafia tam korespondencja w różnego rodzaju również niezwykle ważna w sądowa z Urzędów No można oczywiście założyć że wszystko co trafia do skrzynek znika No tak nie jest prawda to skrzynki są zabezpieczone sposób że są za pająka już nie będzie miał mamy w prawo oczekiwać że również te pakiety jeśli ktoś Przypominam również że posiadanie skrzynki z prawem pocztowym jest obowiązkiem i każdy powinien posiadać co więcej platforma te wstawki mam ci kiedy rządziła polską wprowadziła nawet bardzo wysokie kary za nieposiadanie skrzynek panie premierze Pocztowych donosi że kogokolwiek natomiast jest obowiązkiem jest to obowiązek kilka dni temu Pan powiedział że na tą skrzynkę więc być może jeszcze więc być może jeszcze jej nie zamontował natomiast bardzo mnie to rozczula rzeczywiście że dziennikarze głupi prezes Jarosław Kaczyński ma skrzynkę bo żeby prowadzili w tej chwili kampanię informacyjną to byłoby pewnie bardzo państwowe żeby zachęcić Polaków do tego żeby te skrzynki rzeczywiście zakładać bo głupie jest to to nie rozumiem że prezes Kaczyński oczywiście poczta dostarcza dostarcza również Dobra panie doktorze również do tych osób również do tych osób również do tych osób które nie posiadają skrzynek codziennie dostarcza przesyłki w tym chociażby przekazy pieniężne w potrafi to robić i będzie potrafiła również dostarczyć w te pakiety wyborcze w taki sposób że farby do do adresatów będzie pewnie potrzebne wtedy za pukanie do drzwi i dostarczenie tej w tej przesyłki tak jak dokładnie to się dzieje do wyboru że to jest ponad 30 milionów przesyłek tygodniowo Rozumiem że prezes PiS na wójta skrzynkę pocztową żeby specjalnie do tego żeby spokojnie muszę oddać głos w wyborach prezydenckich tulipanowy na był tą skrzynkę tak jak powinna być przez obywatele bo w poniedziałek nie zasłużyła mostu posiadać Dlaczego nie miałem w i tyle Natomiast natomiast ale proszę pana 2 panel Ja rozumiem że w tej chwili własną racji stanu jest to i ta dyskusja to w którym momencie prezes Kaczyński kupił skrzynkę pocztową by wyjść i tak będziemy prowadzić dyskusję o poważnych braku są wybory prezydenckie w i funkcjonowanie niezakłócone funkcjonowanie Polskiego Państwa to rzeczywiście to nie jest dyskusja poważne dyskusje poważnie