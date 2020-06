Wybory prezydenckie 2020. Jarosław Gowin: w II turze będzie Andrzej Duda kontra reszta świata

Zdaniem Gowina PiS nie powinien jednak lekceważyć Rafała Trzaskowskiego. - W Poznaniu dosyć zręcznie próbował zdetonować pewne swoje słabości, które obciążają jego kandydaturę. Nagle odkryty szacunek dla Lecha Kaczyńskiego, pochwała dla programu Rodzina 500 plus, podkreślanie, że prezydent musi współpracować z rządem, to są zręczne ruchy pokazujące, że jego kampanię ktoś w bardzo przemyślany sposób zaprogramował - ocenił.

Były wicepremier był także pytany przez prowadzącego rozmowę Tomasza Sakiewicza o relacje jakie łączą go z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. - Mówi się, że Jarosław Kaczyński stracił do pana zaufanie. Czy to zaufanie jest dzisiaj odbudowywane, czy istnieje jakaś współpraca, czy jest to tylko małżeństwo z rozsądku? - pytał Sakiewicz.