Wybory prezydenckie 2020. Jarosław Gowin podał dwa możliwe terminy

Jarosław Gowin był gościem na antenie Polsat News. Polityk pytany był m.in. o środową konferencję liderów Zjednoczonej Prawicy, a także o kwestię wyborów prezydenckich. - Wybory odbędą się wtedy, kiedy termin wskaże marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wszystko wskazuje na to, że będzie to 28 czerwca albo 5 lipca - powiedział Gowin.

Wybory prezydenckie 2020. Jarosław Gowin przedstawił dwa terminy

- Apeluję do liderów opozycji, żeby przestali się ośmieszać robieniem awantury wokół terminu, który został już wcześniej m.in. z nimi uzgodniony - dodał lider Porozumienia.

Były wicepremier stwierdził, że takie ustalenia zostały przedstawione przez Zjednoczoną Opozycję podczas spotkań "okrągłego stołu". - Teraz jest jakaś gierka wewnętrzna, konflikty wewnątrz opozycji spowodowały, że termin czerwcowo-lipcowy jest podważany. Zjednoczona Prawica nie zgodzi się na to, żeby urząd prezydenta był nieobsadzony, a do tego prowadziłaby propozycja przesunięcia wyborów na sierpień - zaznaczył Jarosław Gowin.

Zobacz także: Wybory prezydenckie 2020. Beata Kempa o Tomaszu Grodzkim: nie dorósł do swojej funkcji

Wybory 2020. Jarosław Gowin: Jestem zażenowany opozycją

Pytany o to, czy czuje się oszukany przez liderów opozycji, Gowin zaznaczył, że nie czuje żadnej urazy. Wspomniał jednak, że teraz Polacy mogą zastanawiać się nad tym, co swoim działaniem chce osiągnąć opozycja. - Jeśli twierdzą, że chcą terminu bezpiecznego, to leży na stole przygotowany przez Porozumienie projekt zmiany konstytucji przesuwający wybory o dwa lata. Tego nie chcieli poprzeć, mimo że projekt poparło PiS - tłumaczył Jarosław Gowin.