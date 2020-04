Wybory prezydenckie 2020. Jarosław Gowin: interesuje mnie władza realna

Były wicepremier nadal twardo obstaje przy tym, że zorganizowanie wyborów prezydenckich 10 maja jest niemożliwe. - Nie zdołałem przekonać do swojej opinii liderów PiS. Jednocześnie nie chcę, by na kataklizm epidemiczny i jeszcze groźniejszy krach gospodarczy nałożył się kryzys polityczny i rozpad koalicji rządowej - tłumaczył w rozmowie z "DGP" powody swojej rezygnacji z rządu Jarosław Gowin. Dodał, że za różnicę zdań z prezesem Jarosławem Kaczyńskim "zapłacił dymisją, ale Polska zyskała miesiąc stabilności".

Lider Porozumienia podzielił się także swoją refleksją na temat współczesnej polskiej polityki. - Scena polityczna wymaga odmłodzenia. Moją ambicją nie jest zasiadanie jak najdłużej na stołku ministra. Mam większe aspiracje. Chcę przygotować zmianę pokoleniową i zadbać o to, by za kilka lat Polską rządziła młoda generacja konserwatystów, wolnościowców, republikanów i chadeków - wyjawił były wicepremier. Jednocześnie zaznaczył, że to jego plan "po wyprowadzeniu kraju ze straszliwej zapaści".