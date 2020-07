WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze janusz piechociński + 2 wybory prezydenckie 2020wybory 2020 Luiza Pastuszka wczoraj (20:50) Wybory prezydenckie 2020. Janusz Piechociński: "Nie mam wątpliwości na kogo zagłosować" Gościem programu WP "Newsroom" był Janusz Piechociński. Były wicepremier i były szef PSL zapytany został o to jego zdaniem Władysław Kosiniak-Kamysz... Rozwiń to nie są optymistyczne wieści ale … Rozwiń Transkrypcja: to nie są optymistyczne wieści ale jak już pan wywołał nazwisko Andrzeja Dudy to chciałbym zapytać się kampanię wyborczą jak pan patrzy na tę walkę między dwiema wizjami Polski przekonania że Janusz Piechociński powinien nie Janusz Piechociński tylko Władysław kosiniak-kamysz powinien przełknąć gorycz porażki i stanąć obok Rafała trzaskowskiego i pomóc mu wygrać ale przecież to powiedział tak jak i cały Daj to powiedział ale ale mi nie pomaga Problem polega na czymś innym jeszcze nie ogłosiliśmy w wyniku tych wyborów który może się okazać przypadkowy bo za 20 000 kart do głosowania dla polonii nie doszło albo gdzieś gwałtownie wzrośnie czy dominacji w komisjach jednej opcji wzrośnie liczba nieudanych czy nieważne głosy a przegraliśmy choćby dlatego że nie było w porządnej kampanii o Polsce tylko była kampania kalumnie bardzo personalnych nacisków i ogrzano za wszelką cenę zgodnie biologicznymi wskaźnika wskazówkami sztabów ileś polskich stereotypowych podziałki wygenerowano fałszywy obraz Polski to jak i ta kampania krajobraz dla świata pomijam Ale dla nas zostawia coś strasznego No dzisiaj posłanka z Dolnego Śląska z Co pokazała zniszczone nie ogrodzenie nie swojego budynku z wrednymi nad danymi zniszczonymi transparentami na między coś się drogi narodzie stało zakład gotowaliśmy się zupełnie nie potrafimy ze sobą rozmawiać te dwa światy piramidalnie głupim głupiej alternatywie No bo nie znam nikogo poważnego kto myśli o seksualizacji żłobków przedszkoli czy pierwszych klasach szkoły podstawowej nieznani to chciałby dopuścić do tego czy w formie prawnej czy bezprawie żeby była u nas eutanazja nie znam nikogo kto z przyjemnością uwierzy panu premierowi morawieckiemu że mieli krótkotrwałe spowolnienie polskiej gospodarki i przez kryzys Przechodzimy suchą nogą elo panie premierze 46 już spadku PKB prognozowanego przez Komisję Europejską kiedy jeszcze 3 tygodnie temu ale skoro dzisiaj masz widzimy Po tych czterech pięciu miesiącach kiedy efekty w cham stał się problemem światowym już dzisiaj mówimy o tym że nasz świat pompowaniu do godz 10% aktualnego PKB może obniżyć twój poziomo 11% do roku 2019 jest już dzisiaj i to widać ale dotąd Polska w wyniku także nowych pompowania dużej liczby pieniądza idzie pan do bankomatu i co pan widzi świeży banknot 500 zł bo ja przypominam 93 roku miałem banknoty 10 000 Tylko niewiele za to mogłem Tylko niewiele za to mogłem kupić a niektórzy z nas zarabiali w milionach i też nie byli ludźmi niezamożni więcej miała wpadać inflacja to jest 2 miesiące temu a za czerwiec niestety to znacząco podskoczyła mimo że cena ropy jest stabilny zakresie 30 parę 40 $ za to w takim razie Rozumiem że pan nie ma wątpliwości na kogo głosować tak nie mam wątpliwości dlatego że dla mnie kluczowe w wyborach prezydenckich jest to że największą umową społeczną które zawiera miał Piechociński Czy pan panie Marku z państwem reprezentowanym przez politykę przez sejm i senat a przede wszystkim przez prezydenta konstytucja Jeśli więc aktualny prezydent Ikar na prezydenta dopuścił do łamania i sam uczestniczył po łamaniu Konstytucji na którą przysięgam i jaką przysięgę odbierałem to gorsza powołał się także na to klasyczne Tak mi dopomóż bóg jako katolik do ja na tego kandydata nie mogę zagłosować skoro wiem że złamał podstawową umowę społeczną którą zawarł ze mną sierpniu 2015 roku