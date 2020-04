WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 jacek sasintłit oprac. Katarzyna Bogdańska 1 godzinę temu Wybory prezydenckie 2020. Jacek Sasin: nie dopuszczam myśli, żeby mogło do nich nie dojść 10 maja Ogłoszono, że Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych już drukuje karty do głosowania. Jednak wg. "Faktu" pracownicy PWPW nic o tym nie... Rozwiń Chciałbym zapytać pana o te słowa … Rozwiń Transkrypcja: Chciałbym zapytać pana o te słowa od e-deklaracje od o przyznanie się że Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych już drukuje A pakiety wyborcze karty do głosowania dzisiejszy fakt pisze o tym że pracownicy PWPW nie do tym nie wiedzą pan pewnie zapoznał się z tą aplikacją Chciałem pana zapytać jak się pan do tego odniesiesz faktycznie pracownicy PWPW nie mają pojęcia o tym o czym pan mówił programów czy wypada trudno mi się odnosić do jakiś plotkarskich artykułów na zasadzie Jedna pani drugiej pani ktoś kogoś zapytam ktoś czegoś nie wie pan no to nie jest poważne wypadkowa Wytwórnia Papierów Wartościowych otrzymała w dokładnie w tym samym dniu w którym Poczta Polska decyzję pana premiera nakazującego rozpoczęcie druku kart wyborczych i z tego co wiem A to jest empatia pewna ten druk trwa Więc wolałbym nie odnosić się do tego artykułu którego nie wiem czemu mają służyć on chyba tylko wprowadza przed by przekonaniem publiczne przekonanie że mówimy tutaj o jakimś chaosie żadnego chaosu nie ma jeśli chodzi o A2 nie wyjechali A kiedy A ty kiedy markety dzisiaj będą nowe słowa zapisane na 10 muszą być kiedy te pakiet wyborczy będą rozsyłane one powinny być rozsyłane w takim terminie żeby mógł dotrzeć bezpiecznie do do wyborców na jeśli wybory są w 10 maja a jak mówię Dzisiaj nikt tego nie zmieniło ale też nie bardzo widzę możliwość zmiany w chyba że wejdzie w życie rzeczywiście ta ustawa o której jest dzisiaj w senacie tam ona daje możliwość gdyby każdy data Graniczna Dereszowska 4 maja Konstytucyjny Konstytucyjnego roznosić Wyborczą czy jest jakaś data w której ten proces się zacznie zaczną roznosić w takim roznosić to że w takim terminie aby rzeczywiście spokojnie te takie Jaki tester do trzymania obniżyły tutaj zarząd poczty będzie mu decyzja w oparciu o tą właśnie decyzję pana premiera podejmować to jest zobowiązany do tego żeby te pakiety trafiły do wyborców przed datą wyborów to oczywiste w która jest dzisiaj w parlamencie która Zgoda jeszcze nie obowiązuje ale zakładamy że będzie obowiązywać albo w innym wypadku w ogóle do tych wyborów nie dojdzie mówi o siedmiodniowym a panie premierze przed wyborami na dostarczanie premierze co się zrobi zrealizowana Co się stanie jeśli pakiety wyborcze zostaną rozesłane a same nie zdoła jednego zrzucić ewentualnego sprzeciwu senatu wobec ustawy o głosowaniu korespondencja pakiety będą nieważne ja muszę powiedzieć No nie będą mogły być użyte bo nie będzie wyborów to jest oczywiste że one będą jechać tutaj się nie wiem jak one będą miały lepszy masy prawną nie będę miał żadnej legitymacji prawnej Bo w momencie kiedy nie ma wyborów również nie ma możliwości głosowania w filmie jako pakiet wyborczy dojdzie do mojej skrzynki wyborczej premierze to ja rozumiem że ten pakiet wyborczy będzie Nieważne ja sobie będę mógł zrobić co z nim chce sprzedać komuś pożyczyć mierzyć będzie waży będzie ważny ponieważ No nie zależy pani na to żeby jeśli pan podrzucę tą kartę Wyborczą to pan się oczywiście pozbawił możliwości wzięcia udziału w wyborach No ale przejadłam nie planów nie mam w ten sposób wyborów obowiązkowych więc oczywiście nie musi pan uczestniczyć natomiast wybory są faktem niezależnie od tego czy ustawa wejdzie w życie czy nie przed wejściem w życie tej ustawy przed rozstrzygnięciem żona wejdzie w życie Obowiązuje nas dzisiaj zarządzenie marszałka sejmu wskazujące że wybory mają odbyć jest 10 normalne panie premierze pytanie Pewnie że nie dojdzie do mnie ten pakiet wyborczy wyborami jak pan DOZ Wyborczą to w takim celu żeby to w takim celu Panie redaktorze ten pakiet do pana przychodzi żeby pan go 10 maja użył w celu oddania jeśli ja nie udaje że ktoś z rozwiązaniem jest jest nie wykorzystanie tego pakietu Tak właśnie ale jeszcze nie wykorzystamy tego pakietu ja mówię teraz w pierwszej osobie ale staram się w imieniu wszystkich tych którzy na przykład nie chcą wziąć udział w wyborach a dotrze do nich pakiet wyborczy Jeśli on nie zostanie przez nich użyty to co taka osoba musi z nim zrobić no bo pojawiły się pogłoski o tym że jeśli nie zwrócimy tego pakietu z powrotem nawet nie nieużywanego no to grożą w tym kara więzienia jak to jest żeby pani redaktorzy są oczywiście przepisy mówiące o przestępstwa przeciwko wyborom w jeśli ktoś chciałby w ten sposób postępować że chciałbym użyć tego tego tej karty wyborczej pakietów w celu niezgodnym z prawem No to w oczywiście jest to prawie opisane liczebniki takiej analizy prawniczej przeprowadzać Po pierwsze nie dopuszcza myśli żeby mogło nie dojść do wyborów 10 maja z tego względu że to oznaczałoby kompletny idę z organizacji państwa czy tak naprawdę spowodowałoby że Polskie Państwo w dobie kryzysu nie Nie zakładamy że wybory się odbędą rozumianych utworzone może być bardziej jeśli Mieszkam w Warszawie ale jestem zameldowany kilkaset kilometrów stąd to ja rozumiem że ten pakiet wyborczy jeśli nie zarejestruję się tutaj w spisie wyborców w Warszawie on dotrze w Miejsce Mojego zameldowania No tak będą dostarczane do pakiety według rejestru wyborców No tak jak w normalnych wyborach również w wyborach korespondencyjny której dzisiaj są w prawie bo nie wprowadzamy żadnych nowych przepisów Panie redaktorze Brando przepisy które dzisiaj obowiązują do pani ale takie ramiona tej części społeczeństwa a mianowicie osób niepełnosprawnych natomiast to jest nie wprowadzamy żadnego nowego modelu model znany i teraz nagrywam nie zapomniał o tym wszystkim jako całkowicie zgodny z prawem również zasadę tajności jak poprzez nakładki które podobnie podobnie również są przygotowane przez Krajowe Biuro wyborcze specjalne nakładki dla osób niewidomych one zostaną dostarczone tym osobom wraz z pakietami wyborczymi dokładnie sposób jak to odbywały się dotychczas nie ma tutaj żadnych nowych procedur jesteśmy na tą pierwszą sytuacji Przygotuj jest taka taki słodki zameldowania złote zameldowania zapytam mieszka załóżmy nie jestem tutaj zameldowany pakiet wyborczy trafi do mojego miejsca zameldowania dajmy na to kilkadziesiąt km kilkaset kilometrów od Warszawy od miejsca mojego aktualnego przebywania tego pakietu nie odbiorę po prostu nie wezmę udziału w wyborach co ja wtedy będę musiał zrobić czy ja mam jechać te kilkaset kilometrów po ten pakiet wyborczy i go gdzieś zwrócić Czy mogę sobie po prostu tak zostawić Nie zapominam o sprawie pakiet zostaje u mnie w skrzynce tam gdzie jestem zameldowany i nie ma tematu czy tylko szczerze bo ja w tej chwili nie potrafię panu dokładnie odpowiedź jak to jest uregulowane w tej ustawie która jest w senacie te sytuacje są opisane w natomiast to Najważniejsze aby pan miał prawo oddać głos w tych wyborach padnę Jeśli rzeczywiście ktokolwiek ma pan w sensie w aplikacji takiej takiej sytuacji w jest mieszka gdzie indziej na co dzień niż jest pan zameldowany powinien pantone wziąć udział w wyborach dokonać odpowiedniego zgłoszenia w do dopisanie do rejestru wyborców to by rozwiązało całą sprawę ci pan nikt nie chce wziąć udział w tych wyborach to oczywiście wybory w Polsce nie są obowiązkowe