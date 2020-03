Wybory prezydenckie 2020. Jacek Sasin: Kidawa-Błońska uznała, że nie ma szans w wyborach

Wicepremier Jacek Sasin był gościem programu "Gość Wydarzeń" w Polsat News. Był między innymi pytany o skierowany do wyborców apel Kidawy-Błońskiej, by zbojkotowali wybory.

W niedzielę kandydatka Koalicji Obywatelskiej zaapelowała do wyborców, by 10 maja nie szli na wybory i zostali w domu. "Jako naród, jako wspólnota, stanęliśmy przed niebezpieczeństwem, które nie ma precedensu w naszej najnowszej historii. Wybory nie mogą się odbyć!" - napisała w liście do wyborców Kidawa- Błońska.

- To jest taki dramatyczny ruch wicemarszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, której wyraźnie nie idzie w tej kampanii wyborczej - ocenił wicepremier Sasin. - To jest wola tylko i wyłącznie jednej kandydatki, która jak widać uznała, że i tak nie ma szans w tych wyborach, więc postanowiła się z tych wyborów de facto wycofać. Szkoda, że w ten sposób, czyli namawiając część wyborców do tego, aby do tych wyborów nie szła i nie realizowała swojego prawa konstytucyjnego do tego, aby uczestniczyć w wyborach - dodał.