Wybory prezydenckie 2020. Interwencja posłów KO w KPRM. Chodzi o działania Poczty Polskiej

Trwają przygotowania do wyborów prezydenckich 2020. Pojawiły się informacje, że Poczta Polska wysyła maile do samorządów, by uzyskać dane dotyczące spisu wyborców. Borys Budka zapowiedział, że dojdzie do interwencji poselskiej Koalicji Obywatelskiej. Tak też się stało.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory 2020. Koalicja Obywatelska interweniuje. Na zdjęciu: Borys Budka i Jan Grabiec (PAP)