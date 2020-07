Wybory prezydenckie 2020. Gigantyczna kolejka głosujących w Chorwacji

O godz. 7:00 rozpoczęła się II tura wyborów prezydenckich. Polacy na swoich kandydatów głosować będą mogli do godz. 21:00. Podobnie, jak w Chorwacji, w wielu miejscach w Polsce jeszcze przed otwarciem punktów do głosowania utworzyły się pierwsze kolejki. W wielu nadmorskich miejscowościach trzeba dowozić karty go głosowania z rezerw. Z kolei w Zakopanem zabrakło list na dopisywanie wyborców z zaświadczeniami.