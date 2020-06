Wybory prezydenckie 2020. Frekwencja wyborcza. Konferencja PKW po wyborach

Wcześniejsza konferencja prasowa PKW miała miejsce o godzinie 18.30. Podano wtedy frekwencję z godziny 17, która wyniosła rekordowe 47,89 proc. Do godziny tej godziny karty do głosowania wydano ponad 14 milionom Polaków. Już wtedy frekwencja w wyborach prezydenckich szła na rekord. We wcześniejszych wyborach, w 2015 roku, o godzinie 17 swój głos oddało zaledwie 34,41 proc. uprawnionych do głosowania.