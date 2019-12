WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 małgorzata kidawa-błońskadonald tusk 10 min. temu Wybory prezydenckie 2020. Donald Tusk zadowolony z prawyborów w PO PO wyłoniła w sobotę kandydata na wybory prezydenckie. - Trzymałem kciuki za obu kandydatów, ale serce mi bije mocniej, że jest to Małgorzata... Rozwiń Po pierwsze bardzo się cieszę że r … Rozwiń Transkrypcja: Po pierwsze bardzo się cieszę że rzeczywiście zbieg okoliczności bo planowaliśmy Dyrektorem gorlickim ten wieczór promocyjny dużo dużo wcześniej Zanim dowiedzieliśmy się że tego samego dnia zapadnięta decyzja Ale ja się bardzo cieszę z tego powodu że mogę związku Nie w Brukseli tylko to w Warszawie skomentować to wydarzenie moje danie bardzo do Trzymam kciuki za Za obu kandydatów Ale serce mi bije mocniej w radości Jest to Małgorzata kidawa-błońska i chciałbym jedną rzecz powiedzieć bardzo Ten argument że pokonało się Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie To nie jest wcale najmocniejszy at Małgorzaty kidawy-błońskiej Wiele mocniejszych Atut No szczerze powiedziawszy Ja nie wiem dlaczego trzeba pytać Warszawiaków ale pokonać Kaczyńskiego w Warszawie to nie jest jakiś wielki wyczyn mówię to to Natomiast Małgorzata kidawa-błońska wydaje mi się kandydat Jeśli nie idealny bo takich może nie ma ale najlepszym z możliwych Do konfrontacji Aktualny prezydent I generalnie Chciałbym bardzo mocno podkreślić że nie Fundament Z tymi głosami Że Jest bo może za mało bojowa albo że Za mało charyzmatyczna bo jest dokładnie odwrotnie Czy jeśli dzisiaj Polacy czegoś oczekują ja na przykład Tego oczekuję jako domniemany były I oczekuję tego naprawdę wielkim takim pozytywnym na Do tego że W polskiej polityce Czoło roleta ci ludzie Taka jestem Małgorzata kidawa-błońska Zaprezentują sobie takie mocne ale ciepło a nie Aniu chłód Ja nie uważam że Synonimem charyzmy była agresja wściekłość złość atakowanie kogoś to jest jak Aktualna Polska choroba czego nie chyba w Niektórym się wydaje że mocny polityk To jest ten który wali na Zapowiada jakieś Drastyczne zmiany typu zmiany w sądach i że to jest taki wtedy twardziel Warty poparcia człowiek jest dokładnie od Polska polityka potrzebuję dzisiaj Którzy naprawdę mają taką wewnętrzną gotowości zdolność robienia rzeczy I nie przeciwko ludziom a dla ludzi i Ja jestem absolutnie przekonany że Małgorzata kidawa-błońska Absolutnie Pod tym Unikatowa w polskiej polityce w tej dzisiaj WPolityce BOMA Taką autentyczną i poziom bardzo gorącą I Przepraszam za slogan na pewno może łączyć To jest slogan ale Włączyć dlatego bo to jest jej cecha natura Ona nie musi tego studiować Ona nie musi nic jej nie będzie Pisał jakiś haseł wyborczych poczta bo ona sama w sobie całość Udowadnia Że jest nastawiona wyłącznie na rzeczy pozytywne Tak Obdarzona wielkim ciepłe Isi Która może nie jest przez to że nie jest agresywna Może jest Spektakularna ale prawdziwsza i po Jestem Że Małgorzata kidawa-błońska jest bardzo dobrą kandydatką I ma naprawdę bardzo dużo czasu Wygra