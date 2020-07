Wybory prezydenckie 2020. Członek komisji w koszulce z napisem "Konstytucja". Został odwołany w trybie natychmiastowym

O sprawie informuje "Radio Szczecin". Do zdarzenia doszło w komisji wyborczej na szczecińskim Warszewie. Jeden z członków miał na sobie koszulkę z napisem "Konstytucja". Logo z tym napisem było wykorzystywane podczas manifestacji Komitetu Obrony Demokracji.

To nie pierwszy raz, gdy doszło do takiej sytuacji. Mężczyzna został upomniany w sprawie stroju już dwa tygodnie temu przy okazji I tury głosowania wyborów 2020. Teraz wyciągnięto wobec niego konsekwencje. Komisarz Wyborczy w Szczecinie odwołał mężczyznę w trybie natychmiastowym.

- Dziś po raz kolejny doszło do sytuacji, która jest niedopuszczalna. Członek komisji, który wcześniej był w poprzednich komisjach jako przewodniczący założył koszulkę, która jednoznacznie się kojarzy z konkretną opcją polityczną, a więc jest formą agitacji politycznej za konkretnym kandydatem. Jest to napis konstytucja, nie tylko napis, ale też ten charakterystyczny układ - powiedziała w rozmowie z "Radiem Szczecin" Agnieszka Przybylska z Ruchu Kontroli Wyborów.

Dwa tygodnie temu zachowanie członka komisji wyborczej ze Szczecina skomentował szef Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Marciniak. - Chodzi o to, by komisje wyborcze miały charakter apolityczny, niezwiązany z żadną ze stron, kandydatem, komitetem wyborczym. Jeżeli dopuścimy jednych to zaraz przyjdzie druga grupa chcąc wykazać swoje symbole - powiedział Marciniak.