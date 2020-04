WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 jacek sasintłit oprac. Katarzyna Bogdańska 42 min. temu Wybory prezydenckie 2020. Burza wokół Poczty Polskiej. Jacek Sasin odpowiada - To, że ja w tej chwili zajmuję się pewnymi aspektami wyborów prezydenckich, to wynika z tego, że jako minister aktywów państwowych nadzoruję... Rozwiń przygotowuję pan wybory prezydenck … Rozwiń Transkrypcja: przygotowuję pan wybory prezydenckie jako Przedstawiciel rządu spotkał się zdaje się pan z panem prezydentem w środę a przynajmniej był pan w Pałacu Prezydenckim Czy może pan zdradzić w jakiej sprawie pan w Pałacu Prezydenckiego i faktycznie rozmawiał pan z głową państwa na tematy dotyczące wyborów nie mogę nie spotykałem się akurat z panem prezydentem tylko z jednym z z ministrów w rozmawialiśmy z nim się na bardzo różne tematy na tematy dotyczące bieżących spraw również tych gospodarczych dotyczących spółek Skarbu Państwa bo to jest przecież niezwykle ważne to Spółki Skarbu Państwa to największe polskie firmy i kondycja jest przedmiotem zainteresowania i rządu i pana prezydenta i Administracji prezydenckiej rozmowa głównie dotyczyła tego natomiast to że ja w tej chwili zajmuje się w tym miastami wyborów prezydenckich A to wynika z tego że komis traktorów państwowych nadzoruje Pocztę Polską czyli tą instytucji która w stawie która w tej chwili jest procedowana w senacie został wskazany jako operator tych wyborów operator czyli nie Instytucja która przeprowadza wybory tylko ta która zapewnia ich przeprowadzenie od strony technicznej bo mówię tutaj o wykonanie i do wyborców pakietów wyborczych a następnie odebranie tych kart już do głosowania pakietów wypełnionych pakietów i dostarczenie do komisji wyborczej to jak po premierze ten ten moment kiedy Poczta działa reszta pozostaje bez zmian komisję Państwowa Komisja Wyborcza Krajowe Biuro wyborcze konstrukcje które wybory przeprowadzają panie premierze ty od razu zapytam w nocy ze środy na czwartek Polska postanowiła mailowo bez podpisu elektronicznego i urzędowych pieczątek zażądać od samorządów danych wrażliwych czyli między innymi adresów i numerów PESEL osób ze spisu wyborców to stanowczo reakcje większości samorządowców którzy stwierdzili że po prostu nie udostępniam pocztę w Poczcie Polskiej tych danych wrażliwych No bo to ich zdaniem wszystko odbywa się poza bez jakiejkolwiek legitymacji prawnej o nich powołują się na to że ustawa dotycząca przeprowadzenia wyborów jest jeszcze w senacie nie została ostatecznie uchwalona przez sejm czy to jest nieprawdziwe twierdzenie jest wręcz odwrotnie dzisiaj prawo nakazuje podjęcie tego typu działania jakie podejmuje Poczta Polska przede wszystkim dlatego że wybory są rozpisane są wyznaczone przez Warszawę Sejmu zgodnie z konstytucją na 10 maja tego nikt nie zmienił i Wszystkie instytucje państwa w tym również samorządy muszą się z tym pogodzić realizować swoje zadania tak aby te wybory w tym terminie może na jakiej podstawie prawnej pierwsze samorządowych tego spisu wyborców już mówię to jest odpowiedni zapis w ustawie antykowi dobrze i tak tej drugiej ustawię będę składającej się na pakiet antykryzysowy wyraźnie wskazano że Poczta Polska ma prawo żądać i otrzymywać się wszelkiego rodzaju dostępu do wszelkiego rodzaju baz w ewidencji ludności w oraz wszelkich innych bas w tym również do rejestru wyborców w związku z przygotowywaniem wyborów A to że poczta jest dzisiaj zobowiązana do tego żeby te przygotowania wyboru wyborów prowadzić wynika z kolei z decyzji którą administracyjnej którą wydał pan premier Mateusz morawiecki nakazujący poczcie właśnie prowadzenie przygotowań do tych wyborów A ta decyzja została wydana z kolejne po pierwszej z ustaw antykryzysowych tam wyraźnie wskazane że Prezes Rady Ministrów w ramach sytuacji kryzysowej której się w tej chwili znalazł nasze państwo związanej z epidemią ma prawo Takie decyzje wszystkim nie tylko organu państwa lubisz podmiotom gospodarczym lub poczta jest z powrotem gospodarczym jest spółką ale w Obowiązuje również konieczność realizacji Ale panie premierze Samorządowa będzie musiał wykonywać zgodnie z prawem No właśnie panie premierze to chciałem zapytać jeśli samorządowcy prezydenci największych miast twierdzą że Nie udostępniaj tych danych wyborców Poczcie Polskiej to ja rozumiem że za to ze strony rządu będą grozić jakieś konsekwencje pytanie jakie No rzeczywiście to jest jeśli jeśli do tego doszło O czym Pan No tak to mówi bo w termin na przekazanie dostępu poczcie do Ty chyba z przekazanie tych was rejestru wyborców to jest termin dwudniowy tak to jest termin wynikający z ustawy właśnie o której przed chwilą mówiłem ponieważ te wezwania zostały rozesłane w dniu wczorajszym No to mamy po samorządy mają końca dnia jutrzejszego żeby to prawo wykonać Ja chcę wierzyć w to że te zbyt pospiesznie Moim zdaniem emocjonalne reakcje ze strony części samorządowców No wynikały być może z braku świadomości o tym że działania poczty są całkowicie legalne i mają oparcie obowiązującym prawie co więcej ustawy które zdecydowały o możliwości wydania decyzji premiera wskazujących pocztę jako tą która jest zobowiązana do podjęcia właśnie działań zmierzających do przygotowania wyborów i te te przepisy zawarte do które również poczcie dają możliwość w rejestrów to są ustawy które były przyjmowane również głosami opozycji