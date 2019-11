WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 borys budkajacek jaśkowiak Natalia Durman 2 godziny temu Wybory prezydenckie 2020. Borys Budka ostro o kandydaturze Jacka Jaśkowiaka - To, co działo się wczoraj wokół kandydatury Jacka Jaśkowiaka, było dość niepoważne. Bardzo go cenię, uważam za dobrego prezydenta Poznania,... Rozwiń Kandydat do prawyborów z koperty T … Rozwiń Transkrypcja: Kandydat do prawyborów z koperty Ty nie czytasz Moim zdaniem to było dosyć nie po Co działo się wczoraj wokół tej kandydatury Bardzo ceni Jacka Jaśkowiaka uważam go za dobrego prezydenta Poznania na Spoz Tej kandydatury Moim zdaniem był Profesjonalny nie podejrzewam że To wymyśl W takim razie to Co podgrzewa Sprawy wewnętrzne zostawiam zostawiam jutrzejsze mu Zarządowi który się odbędzie tam będziemy o tym rozmawiać Żebyśmy dokończyli do 14 Procesy nominacyjny którzy za powiedzieliśmy to nie są prawybory W pełnym słowa znaczeniu Delegaci powinni wskazać wybrać kandydat Bądź kandy Na kandydata na prezydenta i Ten etap 14 Grudnia najpóźniej powinna równie Decyzja Rozpoczęciu wyborów przewodniczącego by one Włączyły się do Połowy stycznia czy do do tam do 20 Czyli sokami Prawyborach też będzie prowadzona za pomocą koperty nie 4:00 Musi być otwarta debata musi Coś co przyciągnie uwagę media Ja byłem sceptyczny do w ogóle do tej formuły trawy Została ona skrócona Zaakceptowali śmy na zarządzie taką formę Proces no Natomiast na ten ten Skurczy się W tej chwili Oczekują nas konkretnych decyzji Świetną Na prezydenta ma Mamy dobrego prezydent Poznania który zgłosił się Więc to nie wie że pan w siłę rażenia prezydenta Jaśkowiaka Myślę że siła rażenia Małgorzaty kidawy-błońskiej Więc Patrząc Na rozpoznanie Absolutnie Nie deprecjonuje Prezydenta po Znam go Jest osobą wyjątkowa Skuteczną energiczną sympatyczną ale mam nadzieję że nikomu nie przyjdzie do głowy Byte Próbować Proces nominacyjny No właśnie Próbuj Zwalać to na to rzeka Mają więc nic więcej Zaprezentowanie się przypomnę Datę Tego grudnia i tej konwencji zaproponował Mówiąc Mam nadzieję że nikomu nie przyjdzie do głowy opóźnienie urodzenia że ma Czy różne głosy mogą być to byłoby podważanie decyzji Grzegorza schetyny Grzegorz Schetyna Tygodnie Właśnie Zaproponuj Taki kalendarz by Converse W której będzie nominacja dla kandydata Prezydenta Platforma Obywatelska Odbędzie się 14 grudnia Nie podejrzewam by on sam nagle zmienia zdanie w Tej części Że musimy rozp Który mamy do zrobienia w tym roku czyli kwestie wyborów