Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda o debacie WP: niech się media dogadają

- Nie boję się debat: w tym roku już dwukrotnie do nich stawałem. Mam prośbę do mediów: niech się największe stacje telewizyjne dogadają - przekazał na briefingu prezydent Andrzej Duda. Wcześniej rzecznik sztabu wyborczego prezydenta w programie "Tłit" mówił, że są "gotowi do rozmów o innym terminie".

Wybory prezydenckie 2020. Prezydent Andrzej Duda chce debatować (GETTY, SOPA Images/LightRocket via Gett)