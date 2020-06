Wybory prezydenckie 2020. Adam Bielan: jesteśmy otwarci na debaty, będziemy w TVP

- Póki co jednak czekamy na debatę TVP w nowej formule "town hall" znanej z USA. Przypominam, że na mocy ustawy to właśnie publiczny nadawca jest zobowiązany do przeprowadzenia takiej debaty - odparł polityk. Bielan dopytywany po raz kolejny, dlaczego sztab wyborczy odrzuca propozycję multimedialnej debaty, która odbyłaby się po raz pierwszy, europoseł stwierdził, że "prezydent jest aktywny w internecie". - Andrzej Duda co tydzień spotyka się na sesjach Q&A ze swoimi wyborcami. Mierzymy nasze zasięgi w milionach - przekonywał Bielan.