Wybory prezydenckie 2020. Adam Hofman: To czas dla Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego. Oceni ich historia - Wszystkie karty są na stole, ale najwięcej kart do rozdania ma oczywiście urzędujący prezydent. Jest tylko jeden warunek: generałowie nie... Rozwiń zastanawiam nad tym czy karą zupeł … Rozwiń Transkrypcja: zastanawiam nad tym czy karą zupełnie z innej strony nie będzie na przykład przegranie wyborów przez Andrzeja Dudę i oddanie pałacu bo ta rozchwianie powoduje że jednak sympatia trochę ucieka to już nie jest taki zjednoczony obóz któremu można ufać nad moim zdaniem wszystkie karty są na stole Ale najwięcej tych kart do zagrania oczywiście urzędujący prezydent Tylko jest jeden warunek generałowie nie mogą grać cały czas tego samego schematu tej samej bitwy tym schematem się tej nowej bitwy już nie wygra tak się wszystko zmieniło że żeby wygrać wybory nie trzeba sprzed pięciu lat tamten Andrzej Duda tamten sztab tamte pomysły dzisiaj są nic nie warte naprawdę sytuacja z epidemią świat nie Polska świat się zatrzymał się coś są o czym mówiliśmy czytać książkę science fiction oglądać sobie seriale na netflixie jakiś epidemiach ale przecież nie w rzeczywistości dzisiaj mamy reset mamy inne potrzeby ludzie są w innym miejscu część rzeczy część zwolniła przeniesienie na przykład z życia do jakby do internetu z tak by przyspieszyło wykładniczo więc był Jak mówimy o wyborach istotnych to tak Większość z nas to się pewnie zastanawia przecież listy to to o co chodzi na nasze dzieci na ciebie dodzwonić to jak się znaczki nakleja może weźmy użyjmy tego internetu co no więc no wiesz dużo rzeczy się zmieniło i jeśli oczywiście sztabowca Andrzeja Dudę wyciągnąć wnioski to Andrzej Duda wygra ten wybory ale też wszystkie karty na stole ma dziś kosiniak-kamysz i No cóż no jak się nie popełnili za dużo błędów To się wybory wygra Jak się je po to może być inaczej ale to jest tak że za miesiąc za dwa miesiące wygrane Andrzeja Dudy już nie będzie taka pewna no bo za miesiąc będziemy widzieć pierwsze skutki gospodarcze No bo za dwa miesiące też będziemy wiedzieć jak zareagował przedsiębiorstwa Ilu Polaków nie ma pracy ile zawiesiło działalność już do niej nie wróci pomimo tarczy A to długa znaczy na pewno w długiej perspektywie nasze PKB na koniec roku po tym wskaźniku będzie widać spadek PK będzie będzie duży czy mniejszy niż w innych Jak wynika z tych prognoz który dzisiaj mamy na stole Oczywiście pod warunkiem że otwieranie gospodarki będzie postępować żeby też społecznie No muszą być wentyle w społeczeństwie ludzie muszą w restauracji muszą się spotykać muszą mieć gdzie poznawać dziewczyny chłopaków żyć jest wiosna triumf życia no ale ten tryb życia musi być zauważony przez polityków bo to co było widać w ten weekend w parkach w jaki to jest sygnał to jest taki sygnał że Jak mamy żyć w zamknięciu do mnie nie chcemy tak żyć lepiej nie życie nasze to lepiej wyjść i po prostu próbować i to politycy muszą to zauważy się to zauważą to jeszcze nawet nie będą złe nastroje społeczne nie będą spadać na się mogą Nawet przez chwilę poprawiać że pozory normalności nawracają że to w życiu się pojawia i ty to też tą tą fale morze zagospodarować w tandemie my się z premierem Mateuszem morawieckim który który pokazywał w takich trudnych momentach że potrafię podjąć decyzję nawet jeśli one są niepopularne i nawet jeśli dzisiaj są tacy którego Barcza żonka drukować karta nie kazał no ale no ale sorry w czasach trudnych kryzysu ważne jest ktoś to potrafi podjąć decyzję nawet jak one są trudne czy są dobre czy nie To się ocenia z perspektywy historii tego że podejmę decyzję zawsze podejmują nie wszystkie dobre czasem złe ale decyzja jest lepsza niż jej brak