Wybory parlamentarne. Ryszard Petru nie wyklucza startu z list Koalicji Obywatelskiej. Ale póki co... nie ma partii

Ugrupowanie Teraz! Ryszarda Petru wciąż nie jest formalnie partią polityczną – ustaliła WP. Mimo to Państwowa Komisja Wyborcza chce, by formacją zajął się sąd. Powód? Złożenie sprawozdania finansowego z opóźnieniem. Ryszard Petru twierdzi w rozmowie z WP: – To zła wola.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ryszard Petru ma problemy. (East News, Fot: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER)

Do PKW nie wpłynęły sprawozdania finansowe sześciu partii, które powinny je złożyć.

Zaś cztery ugrupowania – w tym właśnie Teraz! Ryszarda Petru – miały złożyć sprawozdania z opóźnieniem. A za to grozi wykreślenie z ewidencji partii politycznych.

East News Podziel się

Gdy mówimy to Ryszardowi Petru, ten twierdzi, że póki co Teraz! formalnie... partią polityczną nie jest. Ale i tak ugrupowanie złożyło sprawozdanie finansowe. Dla "przejrzystości".

– To świadome i celowe działanie PKW i sądu wobec nas – mówi Petru.

– Z powodu przedłużającego się procesu zmiany nazyw partii z Liberalno-Społeczni na Teraz!, a co się z tym wiąże - braku możliwości utworzenia rachunku bankowego, w marcu organy partii podjęły decyzję o likwidacji partii Liberalno-Społeczni i powołania od nowa partii Teraz!, już z nową nazwą: Teraz Ryszarda Petru – tłumaczy Wirtualnej Polsce sam zainteresowany.

Jak dorzuca: – Dokumenty rejestracyjne są w sądzie. Postanowiliśmy złożyć jednak sprawozdanie finansowe, bo nie mamy nic do ukrycia.

Dyrektor biura poselskiego Ryszarda Petru Adam Kądziela potwierdza: – Dokumenty rejestracyjne są złożone, czekamy.

– Dlaczego tak długo? – pytamy Petru.

– Widzi pan - tak to działa w Polsce – rozkłada ręce polityk.

Petru: Nie wykluczam startu z list zjednoczonej opozycji

Termin składania sprawozdań finansowych do PKW minął 31 marca.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, jeśli ugrupowanie nie dostarczy sprawozdania finansowego ze swojej działalności, PKW występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie tej partii z ewidencji.

W kwietniu Super Expressowi Petru mówił: – Uprawomocnienie rejestracji partii nastąpiło 25 grudnia 2018 r. PKW potwierdziła, że ze względu na brak formalnej działalności nie trzeba składać sprawozdania.

Teraz! Ryszarda Petru wciąż nie zostało zarejestrowane jako partia.

– Jak zatem chcecie wystartować w wyborach do Sejmu? – pytamy byłego lidera Nowoczesnej.

– Wszystkie drogi są otwarte. Prowadzimy rozmowy – odpowiada enigmatycznie Petru.

– Rozważa pan start z list Koalicji Obywatelskiej?

– Wszystko jest możliwe. Rozmawiam z wieloma osobami – mówi polityk.

Człowiek z PO: – Na wysokie miejsce Rysiek u nas szans nie ma. Moim zdaniem on jesienią w ogóle nie wystartuje.

East News Podziel się

Polityczka z opozycji: – Pytanie, co z Joanną Scheuring-Wielgus, koleżanką Petru z Teraz!. Ostatnio słyszałam, jak na pytanie dziennikarza, jak ją podpisywać, ona odparła: "Wiosna". Ale przecież ona nie jest nawet w partii Biedronia, tylko niedawno zakładała Teraz! z Petru.

Wszystko to świadczy o ogromnym zamieszaniu w szeregach opozycji. Wciąż nie została wypracowana formuła, w jakiej przeciwnicy PiS mogą wystartować jesienią.

Sam Petru w lutym zapowiadał w rozmowie z RMF: – Jeśli jesienią nie będę rządził, odejdę z polityki.

Michał Wróblewski